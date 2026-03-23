Provincia acompaña el desarrollo del Centro de Esquí La Hoya

El Gobierno del Chubut, a través de distintos organismos provinciales, acompaña el desarrollo y fortalecimiento del Centro de Esquí La Hoya con una serie de trabajos e intervenciones orientadas a optimizar la seguridad, la infraestructura y la operatividad del cerro de cara a la próxima temporada de invierno.

Desde el traspaso de La Hoya a la órbita del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, los representantes del Centro de Esquí y la cartera turística, están articulando acciones tanto de promoción como de desarrollo turístico para para poner en valor el atractivo.

En ese marco, personal del Centro de Esquí y operarios especializados iniciaron el 20 de marzo la reconstrucción del macizo de hormigón de la Telesilla del Filo, una de las estructuras de elevación del cerro. El trabajo implica remover la fundación actual e instalar un nuevo sistema de anclaje —traído especialmente desde Francia— para luego completar la estructura con hormigón.

Para su ejecución se trasladó una grúa especialmente a Esquel. Esta intervención, a cargo de un equipo técnico especializado en trabajos en altura, forma parte de las labores que habitualmente no son visibles para el público, pero que resultan esenciales para garantizar el correcto y seguro funcionamiento de los medios de elevación.

Mantenimiento de ruta

Por otra parte, la Administración de Vialidad Provincial (AVP) se encuentra trabajando en el acceso al Centro de Esquí La Hoya, con el objetivo de restablecer la calzada tras un derrumbe ocasionado por intensas lluvias. Equipos y personal del organismo avanzan en el despeje del camino y en la construcción de gaviones de contención, acciones fundamentales para garantizar la circulación segura de vecinos y turistas.

Puesta en valor

Además, en el marco de la puesta en valor del centro, se concretó un hecho histórico: por primera vez, La Hoya contará con un polvorín habilitado para el almacenamiento de explosivos destinados al Plan de Intervención de Desencadenamiento de Avalanchas (P.I.D.A.). Esta nueva infraestructura, que cuenta con la autorización de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), permitirá optimizar las tareas de preparación de pistas, dotando al centro de mayor seguridad, eficiencia y autonomía operativa.

De esta manera, La Hoya, con el acompañamiento del Gobierno Provincial a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, continúa impulsando acciones concretas para consolidar el Centro de Esquí como uno de los destinos de nieve más destacados de la Patagonia, garantizando condiciones óptimas para el desarrollo de la actividad durante la temporada invernal 2026.

R.G.