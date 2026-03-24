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24 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Imágenes satelitales confirman el retroceso acelerado del Glaciar Perito Moreno

Un informe basado en imágenes satelitales revela el impacto de la crisis climática en Santa Cruz. La pérdida de masa de hielo del Perito Moreno en los últimos 7 años equivale a 320 canchas de fútbol
Por Redacción Red43

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El Glaciar Perito Moreno, una de las reservas de agua dulce más importantes del planeta y símbolo del Parque Nacional Los Glaciares, está enviando señales alarmantes. Lo que durante mucho tiempo fue un fenómeno de equilibrio natural se ha transformado, en el periodo 2019-2026, en una retracción visible y acelerada.

 

Durante décadas, el Glaciar Perito Moreno se distinguió de otros gigantes de hielo de la región por su capacidad de mantener una masa en equilibrio dinámico, un fenómeno que lo convirtió en un emblema de resistencia ante el cambio climático. Sin embargo, los datos actuales confirman un preocupante cambio de ciclo, ya que desde el año 2019 la tasa de derretimiento comenzó a superar sistemáticamente la capacidad de acumulación de nieve en las altas cumbres.

 

Este desbalance marca el inicio de una fase de retroceso acelerado que los expertos vinculan de manera directa con los efectos del calentamiento global. En términos concretos, la superficie de hielo perdida en este breve periodo de siete años alcanza aproximadamente los 1,92 km². Para dimensionar la magnitud de este impacto en el ecosistema, la retracción equivale a la superficie de unas 320 canchas de fútbol, lo que evidencia un punto de quiebre en el comportamiento histórico de este coloso de la Patagonia.



La crisis climática ya no es una proyección a futuro, está ocurriendo ahora. La pérdida de hielo no solo afecta el paisaje o el turismo, sino que pone en riesgo la supervivencia de millones de especies animales y la seguridad hídrica de comunidades enteras que dependen del deshielo para su consumo y producción.

 




M.G

 

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