Chubut participó en el COFEDRO para fortalecer políticas contra los consumos problemáticos

Con el fin de reforzar el trabajo preventivo que se impulsa, el Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud provincial, participó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la primera asamblea del año del Consejo Federal de Drogas (COFEDRO).

En representación de la provincia, formó parte de la reunión la directora de Prevención y Asistencia de las Adicciones, y delegada provincial de Chubut en el COFEDRO, Valeria Nazar. También asistieron representantes de las demás jurisdicciones del país y autoridades nacionales.

El encuentro tuvo como propósito fortalecer las políticas públicas de prevención, acompañamiento y atención de los consumos problemáticos.

En esa línea, durante la jornada se compartieron experiencias territoriales, estrategias de prevención y dispositivos de atención desarrollados en las distintas provincias, con el objetivo de optimizar el trabajo federal, y la articulación entre Nación y todas las jurisdicciones.

En esa línea, se efectuó una puesta en común sobre la complejidad de la realidad psicosocial actual, caracterizada por el policonsumo, y la presencia de padecimientos subjetivos diversos, propios de la época.

Luego de debatir los diferentes temas planteados, se enfatizó en la necesidad de fortalecer múltiples respuestas terapéuticas, acordes a esos escenarios complejos, desde una mirada integral y situada en cada territorio.

A su vez, se hizo hincapié en el desarrollo de herramientas de telesalud, como estrategia para ampliar el acceso a la atención y el acompañamiento, y se trabajó en el fortalecimiento del sistema de prevención y tratamiento para familiares, entornos afectivos y pueblos originarios.

Rol de Chubut

Durante la asamblea, Chubut destacó el trabajo interministerial que se desarrolla, especialmente entre la Secretaría de Salud y el Ministerio de Educación provinciales, en cuanto a la prevención de los consumos digitales, con un abordaje territorial en todas las escuelas de la provincia.

También se puso en valor la cobertura y accesibilidad de la red de dispositivos de asistencia que Chubut tiene en las localidades de mayor población, y el acompañamiento que desde esos dispositivos se hace a los equipos de los hospitales rurales.







M.G