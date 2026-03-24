Día de la Memoria: 5 libros para entender y reflexionar sobre la dictadura

Cada 24 de marzo, la sociedad argentina se detiene a reflexionar bajo la consigna de Memoria, Verdad y Justicia. En este ejercicio colectivo, los libros cumplen un rol vital: no solo conservan el testimonio de quienes ya no están, sino que ofrecen nuevas claves de lectura para las generaciones que nacieron en democracia.

Desde el informe descarnado de la CONADEP hasta las ficciones que exploran la infancia en la clandestinidad o la burocracia del horror, seleccionamos cinco títulos imprescindibles para profundizar la mirada sobre nuestra historia reciente.

"Nunca Más" – Informe de la CONADEP

Es la pieza fundamental del contrato democrático argentino. Publicado originalmente en 1984, este informe recopila miles de testimonios y pruebas sobre el plan sistemático de desaparición de personas. Leerlo hoy sigue siendo un acto de defensa ante cualquier intento de negacionismo, recordándonos la base ética sobre la cual se reconstruyó el país tras el horror.

"La casa de los conejos" – Laura Alcoba

A través de la mirada de una niña de siete años, Alcoba narra la vida en una casa operativa de Montoneros en La Plata. La autora logra transmitir con una sensibilidad única la tensión del silencio, el miedo a ser descubierto y la complejidad de una infancia transcurrida entre consignas políticas y la inminencia del peligro.

"Dos veces junio" – Martín Kohan

Situada en dos momentos clave —el Mundial de 1978 y la Guerra de Malvinas en 1982—, esta novela se sumerge en la mentalidad de los cuadros intermedios del aparato represivo. Kohan analiza de forma magistral la obediencia debida y la indiferencia social de una época donde la fiesta del fútbol convivía con los centros clandestinos de detención.

"Los Pichiciegos" – Rodolfo Fogwill

Escrita en plena Guerra de Malvinas, esta obra es esencial para comprender el colapso del régimen militar. Narra la historia de un grupo de soldados argentinos que deciden desertar y esconderse en un refugio subterráneo para sobrevivir. Es un relato crudo que despoja al conflicto de cualquier romanticismo heroico, mostrando la cara más humana y desesperada de la guerra.

"Diario de una princesa montonera" – Mariana Eva Perez

Representa la voz de las nuevas generaciones. Con un tono que rompe la solemnidad histórica mediante la ironía y la acidez, la autora (hija de desaparecidos y nieta restituida) relata su propia búsqueda de identidad. Es un libro que invita a repensar la memoria no como un bloque estático, sino como una construcción dinámica y a veces contradictoria.







M.G



