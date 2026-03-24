Las Leonas de Rio Pico jugarán con tres categorías la Copa Challenguer de Fútbol Infantil Femenino

Todo sea por Las Leonas. Todo esfuerzo vale la pena para que estas nenas dejen en lo más alto a la localidad de Rio Pico, como lo hacen siempre cada vez que compiten.

Estas peques, dirigidas por Aldana Lahora y Maira Moliné, con la preparación física de Bruno Bustos, jugarán el torneo de futsal femenino infantil que organiza Lala Gym.

Presentarán tres categorías y llegarán a Esquel gracias al esfuerzo de sus padres y de distintos amigos quienes, por ejemplo, colaboraron con algunos premios de la rifa que hicieron días atrás para juntar los fondos necesarios y que las chicas sean felices.

Además de las familias, hay personas que valen la pena nombrar porque hicieron un aporte para este viaje como ser Oscar Andrade, Evelyn Sena, José Sandoval, Omar Carrasco, Ricardo Donn, Nahir Gago, Daiana Peralta, Anabela Utrera y Johana Belmar, quienes fueron las personas que donaron los premios y que confían ciegamente en este trabajo que se realiza con el futbol infantil femenino.

Por otra parte, Chubut Deportes les gestionó el alojamiento que será en el polideportivo de Trevelin, remarcando que unas 30 pequeñas Leonas viajarán a la Cordillera para participar del torneo que se jugará desde el viernes 3 al domingo 5 de abril, en plena Semana Santa.

Las Leonas presentarán equipos en las categorías 2012/13, 2014/15 y en la categoría recreativa de 2016/17 y 18.

Señalemos que el año pasado estas peques han tenido una gran actuación en el torneo de fútbol infantil organizado por La Liga Municipal de Esquel y ellos saben que, al vivir en un lugar alejado a los grandes centros urbanos, viajando es la única manera de competir y progresar.

Recordemos que tomarán parte de la Copa Challenguer de futsal Infantil Femenino un total de 30 equipos divididos en cuatro categorías, equipos de las localidades de Comodoro Rivadavia, Trelew, Rio Mayo, Paso de Indios, Gobernador Costa, El Bolsón, Epuyén, Lago Puelo, Gualjaina, Trevelin, Rio Pico y Esquel.