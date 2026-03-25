Taccetta invitó a concejales a recorrer la obra del nuevo relleno sanitario en la Planta de Residuos

La Municipalidad de Esquel invitó formalmente a los integrantes del Honorable Concejo Deliberante a participar de una visita a la obra del nuevo relleno sanitario que se encuentra en ejecución en la Planta de Residuos de la ciudad.

En este marco, el intendente Matías Taccetta elevó una nota dirigida a todos los bloques legislativos, convocando a los 10 concejales a recorrer el predio el próximo martes, con el objetivo de conocer de primera mano los avances de una obra clave para el futuro ambiental de Esquel.

Se trata de una obra de infraestructura largamente esperada, que durante años no pudo concretarse debido a la magnitud de la inversión requerida. La actual gestión logró avanzar con el proyecto y poner en marcha una solución estructural para el tratamiento de residuos sólidos urbanos.

Al respecto, el intendente Taccetta expresó: “No había proyecto, no había fondos para hacerla. Apenas asumimos sabíamos el desafío que teníamos por delante. En apenas dos años demostramos que cuando se quiere y se trabaja por las cosas que necesita la ciudad, se hace realidad. Esta es una obra necesaria, una solución a futuro y a su vez es generación de puestos de trabajo”.