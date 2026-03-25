Inició el juicio por el robo a una distribuidora de bebidas en Esquel

Este miércoles comenzó el debate oral y público para determinar la responsabilidad de Antonella Andrea Delva, la única imputada en la causa que investiga el asalto a la firma Bebidas del Lago S.A., ocurrido entre fines de marzo y principios de abril de 2024.

El hecho: un botín de 10 millones y una "logística" aceitada

La fiscal general María Bottini y el procurador de fiscalía Carlos Cavallo, expusieron ante el juez que el robo fue ejecutado por un grupo de cuatro personas que ingresaron al depósito tras escalar y romper el techo del edificio. Una vez adentro, cortaron la alarma y utilizaron una amoladora para violentar la caja fuerte.

Los delincuentes se alzaron con un botín aproximado de 10 millones de pesos en efectivo y una mochila con documentación de la empresa.

El rol de la imputada: ¿Partícipe necesaria o ajena al plan?

La Fiscalía sostiene que Delva fue una pieza fundamental para que el robo se concretara. Según la investigación:

Aporte del vehículo: Habría facilitado su auto, un Renault Fluence, para trasladar a los autores desde Puerto Madryn hasta Esquel y asegurar su huida con el dinero.

Presencia en el lugar: Cámaras de seguridad captaron el vehículo en las inmediaciones del comercio y saliendo de la ciudad tras el hecho. Además, se confirmó que la mujer estuvo en Esquel durante esos días.

Evidencia en el celular: Se hallaron fotos de la imputada con grandes sumas de dinero en efectivo posteriores al robo, cuya procedencia no ha sido explicada.

Por su parte, la defensa particular de la joven sostuvo en la apertura del juicio que probará que su asistida no tuvo ninguna participación en el asalto y buscará rebatir las pruebas presentadas por el Ministerio Público Fiscal.

Testigos y próximos pasos

Durante la primera jornada, se escucharon declaraciones de testigos presenciales y de personal policial que intervino en las pesquisas. Algunos testimonios se recibieron mediante videollamada desde otras jurisdicciones.

La Fiscalía acusa a Delva de ser partícipe necesaria de un robo agravado por ser cometido en poblado, en banda y con escalamiento.