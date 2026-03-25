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25 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Choque entre dos camionetas en el ingreso a El Hoyo

El accidente ocurrió este martes sobre la Ruta Nacional 40. No se registraron heridos y el tránsito fue restablecido tras las tareas de limpieza de la calzada.
Por Redacción Red43

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Este martes 24 de marzo, aproximadamente a las 17:40 horas, se produjo una colisión entre dos camionetas a la altura del kilómetro 1902 de la Ruta Nacional 40, en el acceso norte a la localidad de El Hoyo.

 

Al lugar acudieron los móviles 12 y 19 de Bomberos Voluntarios de El Hoyo, tras recibir el aviso del siniestro. En el sitio del accidente ya trabajaba personal de la Policía del Chubut, el Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada (GRIM) y la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), quienes se encargaron de señalizar el área para prevenir otros incidentes.

 

Según el informe oficial, ninguno de los ocupantes de los vehículos involucrados presentó lesiones. Los bomberos realizaron tareas de seguridad sobre las camionetas y colaboraron en la limpieza de la cinta asfáltica para normalizar la circulación vehicular.

 

El operativo finalizó una vez que se retiraron los vehículos y se aseguró la transitabilidad en el sector.


Fuente: El Cordillerano.



M.G

 

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