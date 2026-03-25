Exploradores: el Batallón 35 convoca a nuevos integrantes

El movimiento de exploradores argentinos de Don Bosco, que se extiende por todo el país a través de diferentes batallones, mantiene abierta la convocatoria para su sede en Esquel. Se trata del Batallón 35, un grupo perteneciente a la obra salesiana que busca dar protagonismo al joven, formando buenos cristianos y honrados ciudadanos bajo el sistema preventivo. Las actividades se desarrollan cada sábado de 15 a 18 horas en el predio de Chacabuco 855, al lado del Colegio Salesiano, donde los chicos comparten juegos y formación espiritual.

Tiziano, Noelia y Candela, integrantes del batallón, explicaron que las inscripciones estarán disponibles hasta el 11 de abril, día en que comenzarán formalmente los encuentros del año. Somos un grupo salesiano que siempre nos juntamos todos los sábados a merendar, a hablar de Dios, a conocer mucho nuestro espíritu salesiano, comentaron los jóvenes sobre la dinámica habitual. El espacio está dividido en patrullas por edades y ofrece experiencias al aire libre. Se van a encontrar con muchísimas cosas como son caminatas y nuestros campamentos anuales que son en distintos puntos, detallaron al invitar a nuevos miembros de entre 8 y 20 años.

Un punto fundamental de esta propuesta es la apertura hacia toda la comunidad, independientemente del camino religioso previo de cada aspirante. Según explicaron los referentes, no es necesario que estén bautizados o que tengan los sacramentos para participar de las actividades. El batallón lo que anima es a dar una catequesis de una forma más dinámica y de una forma más adaptada a ciertas edades, aseguraron. De hecho, la intención es que los jóvenes tengan por impulso propio el deseo de acercarse a la fe a través de su vivencia en el grupo.

En este sentido, los protagonistas compartieron sus historias personales dentro del movimiento. Yo personalmente quiero hacer la confirmación para pasar una patrulla más y eso es lo que cada sábado me invita a que podamos conocer más de la religión, expresó una de las integrantes. Por su parte, otro de los jóvenes recordó que se bautizó en 2022 ya siendo más grande, justamente por el incentivo que le dieron los jefes y el movimiento entero. Por estar bautizado no se preocupen, simplemente acérquense y van a descubrir ustedes mismos qué es lo que les llama, concluyeron los exploradores.

El Batallón 35 se encamina a cumplir sus 48 años de vida en la ciudad el próximo 3 de junio. Los interesados pueden acercarse al portón negro ubicado al lado de la parroquia, donde siempre habrá un integrante con su respectiva camisa esperando para recibirlos. Cumplimos ya 48 años en funcionamiento de nuestro batallón con nuestras altas y bajas, pero siempre hay más altas que bajas, mencionaron con orgullo sobre la trayectoria de esta institución que hoy cuenta con más de cien niños y adolescentes en sus filas.

E.B.W.