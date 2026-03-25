Elecciones en CAMOCH: enterate de las dos listas que se presentan

La Cámara de Comercio, Industria, Producción y Turismo de Esquel (CAMOCH) confirmó que el próximo lunes 30 de marzo se llevarán a cabo las elecciones para renovar sus autoridades. La definición surge tras la recepción oficial de dos listas de candidatos en la administración de la entidad.

Según el cronograma informado, la Asamblea Anual Ordinaria tendrá su primer llamado a las 14:00 horas, aunque se prevé que el inicio formal se dé bajo el segundo llamado a las 14:30 horas.

El proceso de votación se desarrollará en un periodo de dos horas: desde las 15:00 hasta las 17:00 horas. Durante ese lapso, los socios habilitados podrán acercarse a la sede para emitir su sufragio. Desde la institución aclararon que, de la totalidad de asociados, solo 140 socios activos están en condiciones de votar por cumplir con los requisitos estatutarios.

Las notas de presentación recepcionadas este miércoles exponen dos alternativas para la conducción de la Cámara:

La lista oficialista está encabezada por el actual presidente, Claudio Selva, quien busca su reelección acompañado por Carlos Miguens, Mariano Carabajal, Ariel Marín, Julieta Valsecchi, Jhonatan Velasquez, Walter Morcillo, Pablo Carabajal, Gaston Garcia Diez y Federico Garcia Liñero

Como alternativa se presenta una nueva propuesta buscando una renovación en la dirigencia, liderada por Oscar Peña junto a Néstor Castillo, Fabio Aguirre, Jorge Vernengo, Marta Barrera, Sergio Bubas, Luis Fuertes, Marcelo Martinez, Ismael Bullones y Juan Carlos Broggi.







M.G