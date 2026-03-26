De un docente a una nena de 13 años, mensajes de amor: “Quiero ser tu poeta”

Un docente de la escuela 750 de Puerto Madryn está siendo investigado por un presunto caso de grooming. La Fiscalía impulsó medidas urgentes para resguardar a la víctima, una niña de 13 años. Entre las pericias se encontraron mensajes de WhatsApp del imputado, tales como que “quiero ser tu poeta”, “quiero ser tu amor”, que “te quiero” y que “no puedo estar lejos tuyo”.

El Ministerio Público Fiscal de Puerto Madryn avanza en la investigación de este caso que involucra a un docente y una alumna menor de edad. A partir de la denuncia radicada por la madre de la joven, la Fiscalía impulsó medidas urgentes para resguardar a la víctima y preservar evidencia clave para el esclarecimiento de los hechos.

La investigación, a cargo de la fiscal general María Eugenia Vottero, se inició tras detectarse comunicaciones inapropiadas entre un docente de la Escuela N° 750 y una adolescente de 13 años.

Según surge de la denuncia, el imputado habría establecido un contacto directo con la menor a través de WhatsApp, por fuera del ámbito escolar, con mensajes de carácter personal, ajenos a cualquier finalidad pedagógica. Entre ellos, le escribía que "quería ser su poeta", que “quería ser su amor”, que “la quería”, y que “no quería estar lejos de ella”.

En este marco, el juez autorizó un allanamiento en el domicilio del imputado con el objetivo de secuestrar dispositivos electrónicos - teléfonos celulares, chips y otros soportes digitales- que podrían contener evidencia relevante para la causa. Asimismo, se habilitó la requisa personal del sospechoso y de las personas presentes en el lugar, ante el riesgo de ocultamiento o eliminación de pruebas.

En relación a la calificación legal, la misma podrían configurar el delito de grooming, previsto en el artículo 131 del Código Penal con penas de 6 meses a 4 años de cárcel, para quien contacte a una persona menor de edad con fines sexuales a través de medios digitales.

Como medida de protección, se dispuso la prohibición de acercamiento y contacto del imputado respecto de la víctima, su grupo familiar y el establecimiento educativo al que asiste, en un radio de 200 metros y por el plazo de 30 días. Esta decisión busca garantizar la integridad de la adolescente mientras avanza la investigación.

La causa continúa en etapa investigativa y se prevé la realización de pericias sobre los dispositivos secuestrados, así como otras medidas que permitan determinar con precisión los hechos y eventuales responsabilidades.

Fuente: Ministerio Público Fiscal.