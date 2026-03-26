Trabajadores del Casino: “Todavía no sabemos si vamos a cobrar”

Ante el sorpresivo aviso del cierre del Casino de Esquel, los 50 trabajadores del lugar realizaron una asamblea en las puertas del lugar.



En el día de ayer miércoles 25 de marzo, la jornada fue tensa a medida que los trabajadores se iban enterando la situación vía mensajes de texto, y durante la tarde se realizó una reunión de la cual participó el intendente Matías Taccetta.



El gerente del Casino, Martín Chulia, agradeció en principio el acompañamiento de la comunidad: “es un momento muy crítico, muy difícil y necesitamos acompañamiento. Tanto sean familiares, autoridades, quienes sean”.

La espera de palabras oficiales: “Hoy viene un abogado y un contador y esos son los que nos van a decir la realidad que tenemos hoy nosotros, qué nos ofrecen, qué pasa, explicaciones que no tenemos hace tiempo. Esperemos que esta lucha sirva y salga todo dentro de todo bien”.



Chulia explicó que, si bien hubo rumores de cierre desde febrero pasado, y la sucursal de Trevelin había cerrado ya, el Casino siempre pagó en tiempo y forma. La incertidumbre corresponde al corriente mes de marzo: “todavía no sabemos si lo vamos a cobrar”.



El día de cierre, fue anunciado mediante WhatsApp: “Llegó una llamada de WhatsApp, que teníamos que cerrar el casino, que hoy llegaba autoridades de la empresa para darnos respuesta y hasta ahí, y ahora estamos asesorándonos con lo que tengamos que asesorarnos para luchar contra esto que no sabemos cómo va a terminar”.



El acompañamiento del Municipio

El intendente Matías Taccetta estuvo presente en la tarde de ayer, interiorizándose en la situación y facilitando herramientas: “Hablé con el Secretario de Trabajo, Nicolás Zarate, que está en la ciudad, junto a los abogados de la Secretaría de Trabajo y también la presencia de la gente de Lotería”.



El foco está en los 50 puestos de trabajo: “Lo venimos advirtiendo en los últimos meses, ya a partir del mes de octubre, noviembre, lo que está pasando en esta ciudad es lo que pasa en la mayoría de las ciudades de nuestro país. Lo venimos advirtiendo, la baja del consumo, el parate generalizado en el consumo, son varios sectores económicos de todas las ciudades que la están pasando mal. No nos esperábamos esta situación del Casino, hemos pasado por crisis mucho mayores a las que estamos viviendo y nos sorprende la decisión que se ha tomado”.



La gravedad de la economía reflejada en la dificultad de dar respuesta a estos 50 puestos de trabajo perdidos: “esta situación económica que es crítica, con una baja en el consumo pronunciada, si bien hay una baja en la inflación, lo que estamos viendo en la calle es gran cantidad de empleo que se va perdiendo, una baja en el consumo, lo vemos en los comercios del centro de la ciudad, que nos dicen los comerciantes que están alarmados por esta baja del consumo por parte de los vecinos y vecinas, y bueno, medidas económicas que hay que tomar a nivel nacional para volver a tener una economía un poco más saludable”.



El intendente reconoció la dificultad de atender a una situación como esta: “Es difícil hacerlo desde medidas que tomamos desde el Municipio, hemos tomado muchas en esa consecuencia o buscando esa consecuencia, pero bueno, estas decisiones que se toman las empresas nos descolocan porque son muchos empleados, no hay muchas empresas en la ciudad que tengan la cantidad de empleados que tiene esta empresa de acá del Casino y no me contaban los chicos que se habían sumado los empleados del casino de Trevelin porque en su momento cuando dieron de baja el casino de Trevelin fueron absorbidos por el casino de Esquel, 50 familias que hoy viven una situación que es desesperante”.



SL