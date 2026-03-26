Zárate: "Los trabajadores deben percibir la remuneración al 100%"

El secretario de Trabajo de la provincia, Nicolás Zárate, confirmó la implementación de una conciliación obligatoria en el conflicto que afecta a los trabajadores del Casino de Esquel, luego de que se les impidiera el ingreso a sus puestos laborales.

“Recién terminamos una reunión con todos los trabajadores del casino. El espíritu de la reunión era evacuar todas las dudas que fueron surgiendo en el transcurso del día de ayer y también en la mañana”, señaló el funcionario, al describir el clima de incertidumbre que se generó.

Según explicó, la situación comenzó cuando los empleados llegaron a cumplir su jornada habitual y no pudieron ingresar: “En primera instancia, estos trabajadores se encuentran y van a su trabajo habitual y no pueden ingresar a trabajar, tienen alguna comunicación vía texto y a partir de ahí empieza esta incertidumbre de cuál va a ser el destino, hacia dónde vamos”.

Zárate indicó que, al tomar conocimiento del hecho, la Secretaría intervino de inmediato: “Ni bien nosotros como organismo tomamos conocimiento de la situación, fuimos a constatar la medida, a constatar la situación de este impedimento de ingreso de los trabajadores”.

Además, detalló que hubo contactos con autoridades locales para abordar el conflicto: “También durante el día sé que los trabajadores pudieron tener diálogos con el intendente de la ciudad rápidamente porque conformamos esta reunión junto a Matías Taccetta, un representante de Lotería del Chubut y justo yo que también me encontraba en la ciudad, así que elegimos poder tener esta conversación”.

Con ese panorama, el organismo resolvió dictar una conciliación obligatoria por 15 días. “Decidimos generar una medida administrativa de conciliación obligatoria. Esta medida durante los próximos 15 días va a retrotraer la situación básicamente con el objetivo de dar claridad”, explicó.

En ese marco, se fijó una audiencia entre las partes: “Se van a fijar diferentes audiencias, la primera va a ser el día 31 a las 11 de la mañana acá, en este edificio y ahí nos vamos a encontrar con mayor claridad teniendo al representante de la empresa y de los trabajadores ese mismo día”.

El funcionario remarcó que la prioridad es resguardar los puestos laborales: “Durante los próximos 15 días los trabajadores preservan sus fuentes de trabajo”.

En este sentido, Zárate aclaró que, aunque la empresa no está obligada a abrir el casino, sí debe cumplir con sus obligaciones salariales: “No, pero sí a resguardar el salario y la fuente de trabajo, lo cual durante lo que dure el periodo de conciliación obligatoria los trabajadores deben percibir la remuneración al 100% como si estuviesen trabajando”.

Respecto a versiones sobre un posible cambio de titularidad, el secretario indicó que aún no hay certezas: “No, todavía no, yo creo que el día 31 en eso puede haber claridad”.

No obstante, aclaró que cualquier modificación no altera las responsabilidades: “Si hay un traspaso o si hay alguna situación que modifique la cuestión que hoy se vive, la responsabilidad del empleador con los trabajadores sigue siendo la misma al 100%”.

Por último, Zárate subrayó que no existen comunicaciones formales de despido: “No es una comunicación de despido formal, no es lo que corresponde (…) la formalidad debería ser una carta de documento, un telegrama, un despido ante un escribano, no de esta manera”.

En ese sentido, explicó el motivo de la medida: “Ante la incertidumbre de no tener claridad yo no puedo decir que están despedidos porque no tenemos esa claridad es que se dicta la conciliación obligatoria”.

R.G.