Era candidato a diputado y lo asesinaron a ladrillazos después de un acto

La violencia silenciosa que acecha durante las campañas electorales en América Latina cobró una nueva víctima en el distrito de Chorrillos en Lima, Perú. En una trágica y brutal manifestación de esta realidad, Gilbert Infante, un aspirante a diputado por el partido Fe, perdió trágicamente la vida a consecuencias de un ataque que dejó consternada a la nación y generó un impacto en la atmósfera política del país.

Gilbert Infante fue salvajemente atacado a ladrillazos el martes por la noche tras participar en un acto de campaña, detalles que fueron confirmados por Álvaro Paz de la Barra, compañero de su misma bancada y candidato a la presidencia. Bajo la presión de acabar con las elecciones que se celebrarán el próximo 12 de abril, Infante fue el vigésimo quinto candidato enumerado en la lista, protagonizando un episodio que ha llevado a las autoridades a intensificar las medidas de seguridad en los actos políticos.

El clima electoral se vio embargado por temor tras las declaraciones de Paz de la Barra quien afirmó que el asesinato de Infante fue preparado con brutal intención. Con pesar, relató que Infante había sido advertido anónimamente de un desenlace similar, “me decían que lo suyo no serían armas de fuego, que lo harían sufrir”, señalando la dramática premeditación en el ataque que, eventualmente, causó graves heridas al candidato.

En el mismo tenor, trascendió que, apenas algunos momentos antes de ser atacado, Infante asistió al debate electoral en el que Paz de la Barra había participado. En la desconcertante secuencia de eventos que continuaron esa noche, el aspirante fue trasladado con urgencia al Hospital Casimiro Ulloa en Miraflores, donde lamentablemente sucumbió a las heridas infligidas.

Con relación al devastador incidente, el presidente del partido expresó su pesar y condena, recalcando que Infante se dirigía a reunirse con simpatizantes cuando fue cruelmente asesinado, enfatizando que lo acontecido no fue un accidente, sino un asesinato premeditado. Reveló además que las amenazas dirigidas hacia el difunto candidato incluían advertencias de acabar con su vida de manera brutal y lenta, una similitud perturbadora con su postura pública hacia la criminalidad y su visión política de erradicar la violencia.

A pesar de su trágico desenlace, Infante había dejado clara su postura firme hacia la seguridad durante una de sus últimas entrevistas concedidas el mes anterior a su muerte.