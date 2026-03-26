10°
12° °
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 26 de Marzo de 2026
Logo Red43
RED43 el-mundo
26 de Marzo de 2026
el-mundo |
Por Redacción Red43

Era candidato a diputado y lo asesinaron a ladrillazos después de un acto

La violencia se apoderó de las próximas elecciones en Perú. Gibert Infante se presentaba en la boleta para una banca. Pero fue brutalmente atacado y perdió la vida.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La violencia silenciosa que acecha durante las campañas electorales en América Latina cobró una nueva víctima en el distrito de Chorrillos en Lima, Perú. En una trágica y brutal manifestación de esta realidad, Gilbert Infante, un aspirante a diputado por el partido Fe, perdió trágicamente la vida a consecuencias de un ataque que dejó consternada a la nación y generó un impacto en la atmósfera política del país.

 

Gilbert Infante fue salvajemente atacado a ladrillazos el martes por la noche tras participar en un acto de campaña, detalles que fueron confirmados por Álvaro Paz de la Barra, compañero de su misma bancada y candidato a la presidencia. Bajo la presión de acabar con las elecciones que se celebrarán el próximo 12 de abril, Infante fue el vigésimo quinto candidato enumerado en la lista, protagonizando un episodio que ha llevado a las autoridades a intensificar las medidas de seguridad en los actos políticos.

 

El clima electoral se vio embargado por temor tras las declaraciones de Paz de la Barra quien afirmó que el asesinato de Infante fue preparado con brutal intención. Con pesar, relató que Infante había sido advertido anónimamente de un desenlace similar, “me decían que lo suyo no serían armas de fuego, que lo harían sufrir”, señalando la dramática premeditación en el ataque que, eventualmente, causó graves heridas al candidato.

 

En el mismo tenor, trascendió que, apenas algunos momentos antes de ser atacado, Infante asistió al debate electoral en el que Paz de la Barra había participado. En la desconcertante secuencia de eventos que continuaron esa noche, el aspirante fue trasladado con urgencia al Hospital Casimiro Ulloa en Miraflores, donde lamentablemente sucumbió a las heridas infligidas.

 

Con relación al devastador incidente, el presidente del partido expresó su pesar y condena, recalcando que Infante se dirigía a reunirse con simpatizantes cuando fue cruelmente asesinado, enfatizando que lo acontecido no fue un accidente, sino un asesinato premeditado. Reveló además que las amenazas dirigidas hacia el difunto candidato incluían advertencias de acabar con su vida de manera brutal y lenta, una similitud perturbadora con su postura pública hacia la criminalidad y su visión política de erradicar la violencia.

 

A pesar de su trágico desenlace, Infante había dejado clara su postura firme hacia la seguridad durante una de sus últimas entrevistas concedidas el mes anterior a su muerte. 

 

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Esquel: realizarán un taller gratuito de xerojardinería para promover el uso de plantas nativas
2
 Trabajadores del Casino: “Todavía no sabemos si vamos a cobrar”
3
 “Tengo mucha emoción por ir a representar a Chubut”
4
 Elecciones en CAMOCH: enterate de las dos listas que se presentan
5
 "Somos gente laburadora que quiere seguir laburando”
1
 Realizan tareas de mantenimiento en la Costanera Ricardo Raúl Alfonsín
2
 Carla Mangieri lidera una nueva etapa en el Club Cordillerano
3
 Taccetta sobre el Casino: “No teníamos ninguna notificación sobre una situación de crisis”
4
 Celulares en las cárceles: Legislatura abre un espacio de participación ciudadana
5
 Abren las postulaciones para becas a secundarios de Puerto Madryn, Rada Tilly y Esquel
El mundo
el-mundo |
Por Red43 -
el-mundo |
Por Red43 -
El mundo
el-mundo |
Por Red43 -
el-mundo |
Por Red43 -
El mundo
el-mundo |
Por Red43 -
el-mundo |
Por Red43 -