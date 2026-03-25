Esquel: realizarán un taller gratuito de xerojardinería para promover el uso de plantas nativas

El INTA y la Municipalidad de Esquel invitan a la comunidad a participar de un taller abierto de xerojardinería. La capacitación está orientada al diseño de jardines resilientes mediante el uso de especies vegetales adaptadas al entorno local.

La jornada se llevará a cabo el sábado 28 de marzo y estará dividida en dos etapas:

Parte teórica (10 a 12 hs): Se dictará en el salón de la planta alta del INTA, con ingreso por la calle Darwin 267.

Parte práctica (15 a 17 hs): Se realizará en la sede del barrio 28 de Junio, con la participación de vecinos del sector.

Durante el taller, los asistentes recibirán información sobre el uso de plantas nativas, basándose en las experiencias de investigación del INTA. También se abordarán estrategias de jardinería de bajo mantenimiento, enfocadas en optimizar el uso del agua en el ámbito doméstico.

La actividad es coordinada por la Arq. Carolina Lemir, de la Subsecretaría de Espacios Verdes, y el Dr. Nicolás Nagahama, del INTA. La participación es gratuita y los interesados deben inscribirse escaneando el código QR disponible en la folletería oficial.









M.G