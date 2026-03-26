Vuelco en Ruta Provincial 25: dos personas fueron asistidas y se encuentran bajo observación

Este jueves, alrededor de las 13:00 horas, se registró un siniestro vial sobre la Ruta Provincial 25, a la altura de la denominada bajada de Mangini. El accidente fue protagonizado por un automóvil Citroën C3 de color blanco que terminó volcado tras un despiste.

En el vehículo circulaba una mujer de 36 años acompañada por su sobrino, un menor de edad. Según informaron fuentes policiales, el rodado se desplazaba en sentido Gaiman-Trelew cuando, por razones que aún son materia de peritajes, la conductora perdió el control, lo que provocó que el auto quedara posicionado sobre su lateral derecho.

Tras el vuelco, ambos ocupantes recibieron asistencia inmediata. Si bien fueron trasladados para permanecer en observación, desde el centro asistencial indicaron que se encuentran fuera de peligro. En el lugar trabajó personal policial para labrar las actuaciones correspondientes y asegurar la transitabilidad en el sector.







M.G