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26 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Cámara de Comercio Esquel: Claudio Selva busca la reelección con una lista renovada

El actual presidente encabeza una propuesta que integra un 50% de nuevos dirigentes. Las elecciones se realizarán este lunes 30 de marzo en la sede institucional, con un padrón habilitado de aproximadamente 140 comerciantes.
Por Redacción Red43

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La Cámara de Comercio, Industria y Producción de Esquel llevará a cabo su proceso electoral este lunes 30 de marzo. El actual presidente, Claudio Selva, confirmó que encabezará una lista de continuidad que busca consolidar el trabajo iniciado hace dos años, aunque con una fuerte renovación interna.

 

"Apostamos a la continuidad con un tinte de renovación. Más del 50% de la lista son jugadores nuevos con muchas ganas de participar", señaló Selva en diálogo con la prensa. El dirigente explicó que el mandato de dos años resulta insuficiente para completar proyectos de fondo, por lo que aspira a una nueva etapa para "terminar el trabajo que comenzamos a hacer".

 

 Al analizar su primer período, Selva destacó el ordenamiento administrativo de la institución: "El primer año estuvimos ordenando la Cámara; teníamos deuda de balances anteriores sin presentar. Tuvimos que dejar los papeles ordenados para enfocarnos en lo que el comercio necesita".

 

Entre los logros mencionados, resaltó la gestión para incrementar el presupuesto del Ente Mixto de Turismo —que pasó de 100 a 450 millones de pesos— y el análisis técnico para demostrar el perjuicio de la Tasa de Inspección, Seguridad e Higiene (TIJ).

 

Para el período 2026-2028, Selva propone una reforma del estatuto institucional que tiene 50 años de antigüedad. El objetivo es modernizar la Comisión y eliminar la "Carta a Poder", herramienta que permite a un socio votar por otros tres, para garantizar una mayor transparencia democrática.

 

Asimismo, expresó su preocupación por la falta de transparencia fiscal del municipio: "No están subiendo la ejecución presupuestaria desde diciembre. No sabemos cómo cerró 2025 ni cómo arrancó 2026". En este sentido, también se refirió al conflicto salarial municipal, calificando de "insulto" la propuesta de aumento del 5% realizada por el Ejecutivo y respaldando el pedido del 15% del sindicato, entendiendo que ese dinero "se derrama inevitablemente en el comercio local".

 

Las elecciones se desarrollarán el lunes 30 de marzo, de 15:00 a 17:00 horas, en la sede de la Cámara ubicada en Fontana 560. Se estima que el padrón cuenta con unos 140 comerciantes en condiciones de emitir su voto.

 

 



M.G

 

 

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