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26 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Esquel: presentan "Raíz Emprendedora", el programa provincial para fortalecer proyectos de mujeres

Con más de 250 inscriptas, la iniciativa busca brindar herramientas de marketing, financiamiento y formalización. El primer encuentro presencial será este viernes 27 de marzo en la Sociedad Rural.
Por Redacción Red43

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La capacitación se realizará el viernes 27 de marzo, a partir de las 15 horas, en la Sociedad Rural de Esquel, y continuará con instancias virtuales, asegurando un acompañamiento integral a todas las participantes.

 

El intendente Matías Taccetta destacó la importancia de la propuesta y el trabajo conjunto con la provincia: “Es un evento muy importante para nosotros y el acompañamiento del gobierno provincial a través de todas sus áreas, en este caso de la Secretaría General. Hay muchas mujeres interesadas en este evento y vamos a acompañar las actividades que se van a desempeñar en nuestra ciudad”.

 

Por su parte, la secretaria general de Gobierno de la provincia, Macarena Acuipil, explicó los objetivos del programa: “Este programa busca acompañar a mujeres emprendedoras con herramientas de capacitación, cómo formalizarse, marketing en redes, incremento de ventas. Muchas veces hace falta esta herramienta que brindamos desde la provincia y el municipio”.

 

A su vez, Acuipil destacó el alcance del programa: “Tenemos más de 250 inscriptas y este evento luego continuará de manera virtual. También generamos espacios de comercialización como ferias para que las emprendedoras puedan demostrar sus productos”.

 

Además, agregó que “vamos a tener la presencia del Consejo Federal de Inversiones, que comentará líneas de financiamiento y educación financiera, porque es importante administrar el dinero. Muchas emprenden por necesidad, así que acompañamos todo ese proceso”.

 

Desde la subsecretaría de Desarrollo Productivo y Emprendedurismo de Esquel, Paula Botto resaltó el talento local y la importancia del programa para la ciudad: “En Esquel tenemos una gran cantidad de talento emprendedor y las mujeres se destacan en ese rol, comercializando sus productos. Este programa busca aumentar la formalidad y escalar esos proyectos que generan recurso económico para las familias. Más que un evento, son oportunidades concretas de entregar herramientas a nuestras emprendedoras”, concluyó.



M.G

 

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