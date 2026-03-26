Convocan a un encuentro en la Plaza del Cielo por el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo

En el marco del Día Mundial de Concientización sobre el Autismo, la Asociación de Autismo de Esquel invita a toda la comunidad a participar de un encuentro especial este jueves 2 de abril en la Plaza del Cielo.

La propuesta busca reunir a las más de 140 familias que integran la asociación en la ciudad y la zona, aprovechando las facultades de este espacio público que, hace un mes, fue inaugurado como la primera plaza adaptada a la diversidad funcional de la República Argentina.

Desde la organización destacaron que el objetivo es compartir un momento grato en un entorno que respete las necesidades sensoriales de las personas dentro del espectro autista. Para ello, se mantendrán las condiciones de entorno amigable que caracterizan a la plaza: reducción de ruidos, ausencia de música fuerte o sonidos estridentes, y un esquema que evita las aglomeraciones masivas.

“Esperamos que puedan participar y compartir, difundiendo la información para que este mensaje llegue hasta el cielo”, expresaron desde la organización. El evento se presenta como una oportunidad para fortalecer los lazos de la comunidad y visibilizar la importancia de contar con espacios públicos inclusivos y adaptados en la región.





M.G