Clima: jueves mayormente nublado y sin lluvias en la ciudad de Esquel

Para este jueves 26 de marzo de 2026, el pronóstico meteorológico indica una jornada caracterizada por la nubosidad y la ausencia de precipitaciones en la región.

Durante la madrugada, el cielo estará parcialmente nublado con una temperatura de 5°C. En este período se registrarán los vientos más intensos del día, con velocidades de entre 23 y 31 km/h provenientes del sector Oeste.

Hacia la mañana, la nubosidad aumentará a mayormente nublado, con una temperatura que ascenderá a los 7°C y vientos que disminuirán su intensidad a un rango de 13 a 22 km/h.

En horas de la tarde, se alcanzarán los 15°C que sera la temperatura máxima del día. El viento rotará levemente hacia el sector Noroeste ,, manteniendo la misma intensidad. Finalmente, para la noche, se espera que el termómetro marque 11°C con una disminución en la velocidad del viento, que se situará entre los 7 y 12 km/h.

Durante todo el jueves, no habrá probabilidad de lluvias.











M.G