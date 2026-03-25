Trayectoria y legado de Rodolfo Walsh en el periodismo de investigación

Rodolfo Walsh fue un periodista, escritor y traductor argentino, reconocido por ser el precursor del Nuevo Periodismo o relato de no ficción. Su obra más influyente, "Operación Masacre" (1957), texto que frecuentemente se cita como el inicio del género. En ella, Walsh reconstruyó los fusilamientos de civiles en José León Suárez ocurridos en 1956.

A lo largo de su carrera, integró la redacción de la revista Panorama y el diario Noticias. En 1959, participó en la fundación de la agencia de noticias Prensa Latina en Cuba, donde colaboró en el desciframiento de cables que anticipaban el desembarco en Bahía de Cochinos.

Su actividad profesional estuvo ligada a su compromiso político. A mediados de la década de 1970, integró la organización Montoneros y fundó la agencia de noticias clandestina ANCLA.

El 25 de marzo de 1977, un día después de cumplirse el primer año del golpe de Estado, Walsh despachó por correo la "Carta Abierta de un Escritor a la Junta Militar". En ese documento, el autor denunció la política económica del gobierno de facto y las violaciones a los derechos humanos. Tras el envío de la carta, fue interceptado por un grupo de tareas en el barrio de San Cristóbal, en la ciudad de Buenos Aires, y permanece desaparecido desde esa fecha.

La técnica de "Operación Masacre"

Walsh no solo escribió una crónica, sino que aplicó un método de investigación criminal al periodismo. Su trabajo se basó en tres pilares:

La prueba testimonial: Localizó y entrevistó a los sobrevivientes de los fusilamientos (como Juan Carlos Livraga), cruzando sus relatos para detectar inconsistencias.

La prueba documental: Analizó expedientes judiciales y registros policiales para contrastar la versión oficial con los hechos físicos.

La estructura narrativa: Utilizó recursos de la novela policial (suspenso, descripciones de ambiente) para presentar hechos reales, logrando que el lector se involucrara en la denuncia de forma activa.

Innovación en inteligencia y comunicación

Su paso por la agencia Prensa Latina (Cuba) en 1959 demostró su capacidad técnica. Sin ser criptógrafo profesional, Walsh logró descifrar un cable comercial de la empresa Western Union que contenía el plan de entrenamiento de la CIA en Guatemala para la invasión de Bahía de Cochinos. Este hecho subrayó su visión del periodismo como una herramienta de inteligencia estratégica.

La Agencia ANCLA

Durante la última dictadura militar, fundó la Agencia de Noticias Clandestina (ANCLA) y la cadena informativa Cadena Informativa. El objetivo era técnico y político:

Romper el cerco: Distribuir información que los medios masivos callaban por censura o complicidad.

Red de información: Funcionaba mediante el envío de cables por correo a redacciones, embajadas y particulares, utilizando una red de informantes internos en diversas instituciones.

Estilo literario: "La prosa de acero"

Se le reconoce un estilo despojado de adjetivos innecesarios (siguiendo su propia premisa de "el periodismo es información"). En sus colecciones de cuentos, como Variaciones en rojo o Los oficios terrestres, Walsh perfeccionó una escritura donde el dato preciso tiene más peso que la metáfora, influyendo en lo que hoy conocemos como la crónica latinoamericana moderna.









M.G