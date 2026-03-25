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25 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

10 años del Jardín 4401: invitan a participar del acto aniversario este viernes

La comunidad educativa del ENI N° 4401 festeja diez años de historia institucional. La celebración oficial tendrá lugar este viernes 27 de marzo a partir de las 11:00 hs en las instalaciones del jardín.
Por Redacción Red43

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El Jardín de Infantes N° 4401, ubicado en la intersección de las calles 25 de Mayo y Alsina, celebrará este viernes 27 de marzo su décimo aniversario de creación. La institución cumple una década brindando servicio educativo de nivel inicial en la ciudad.

 

Desde la dirección del establecimiento extendieron la invitación a toda la comunidad, familias y exalumnos para participar de los festejos programados. El evento busca poner en valor el recorrido institucional y el trabajo pedagógico realizado desde su fundación.

 


 

 

 

 

 

M.G

 

 

 

 



 

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