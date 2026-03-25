10 años del Jardín 4401: invitan a participar del acto aniversario este viernes

El Jardín de Infantes N° 4401, ubicado en la intersección de las calles 25 de Mayo y Alsina, celebrará este viernes 27 de marzo su décimo aniversario de creación. La institución cumple una década brindando servicio educativo de nivel inicial en la ciudad.

Desde la dirección del establecimiento extendieron la invitación a toda la comunidad, familias y exalumnos para participar de los festejos programados. El evento busca poner en valor el recorrido institucional y el trabajo pedagógico realizado desde su fundación.





M.G





