La Facultad de Ingeniería de Esquel abre inscripción para un cargo docente en Ingeniería Forestal

La Facultad de Ingeniería de la UNPSJB (Sede Esquel), a través del Departamento Forestal, oficializó el llamado a inscripción para la cobertura de un cargo docente de carácter interino. La convocatoria está dirigida a profesionales interesados en la cátedra de Fisiología Vegetal (Código FO037) de la carrera de Ingeniería Forestal.

Requisitos para la postulación: Los aspirantes deben poseer título universitario de grado de Ingeniero Forestal o carreras afines. En términos generales, se solicita la presentación de un Currículum Vitae actualizado y copia de los títulos debidamente legalizados.

Proceso de selección: La evaluación estará a cargo de una comisión integrada por los ingenieros Diego Massone y Oscar Troncoso, la Dra. Paula Campanello y la alumna Melina Villarreal. El proceso de selección incluirá:

Evaluación de títulos y antecedentes. Entrevista personal. Clase expositiva (el tema será comunicado a los postulantes con 48 horas de antelación).

La fecha límite para la presentación de la documentación es el próximo 2 de abril de 2026. Los interesados pueden obtener más información y realizar consultas sobre los programas analíticos a través del sitio web oficial de la Facultad de Ingeniería.









M.G