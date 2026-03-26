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26 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

La Facultad de Ingeniería de Esquel abre inscripción para un cargo docente en Ingeniería Forestal

El llamado es para cubrir un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos en la asignatura Fisiología Vegetal. Los interesados tienen tiempo de postularse hasta el 2 de abril.
Por Redacción Red43

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La Facultad de Ingeniería de la UNPSJB (Sede Esquel), a través del Departamento Forestal, oficializó el llamado a inscripción para la cobertura de un cargo docente de carácter interino. La convocatoria está dirigida a profesionales interesados en la cátedra de Fisiología Vegetal (Código FO037) de la carrera de Ingeniería Forestal.

 

Requisitos para la postulación: Los aspirantes deben poseer título universitario de grado de Ingeniero Forestal o carreras afines. En términos generales, se solicita la presentación de un Currículum Vitae actualizado y copia de los títulos debidamente legalizados.

 

Proceso de selección: La evaluación estará a cargo de una comisión integrada por los ingenieros Diego Massone y Oscar Troncoso, la Dra. Paula Campanello y la alumna Melina Villarreal. El proceso de selección incluirá:

 

  1. Evaluación de títulos y antecedentes.

     

  2. Entrevista personal.

     

  3. Clase expositiva (el tema será comunicado a los postulantes con 48 horas de antelación).

     

La fecha límite para la presentación de la documentación es el próximo 2 de abril de 2026. Los interesados pueden obtener más información y realizar consultas sobre los programas analíticos a través del sitio web oficial de la Facultad de Ingeniería.

 

 

 

 

 



M.G

 

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