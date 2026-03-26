Provincia controló más de 12 mil vehículos y retiró a 74 conductores

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, reforzó con distintos dispositivos operacionales en rutas de la provincia, con puestos fijos y móviles en diferentes puntos estratégicos, controles de prevención brindando recomendaciones a los conductores para su desplazamiento vial en rutas, ciudades y accesos en distintos puntos del territorio provincial.

Como resultado de estas acciones, la Subsecretaría de Seguridad Vial controló 12.335 vehículos, realizó 7.300 test de alcoholemia y retiró a 74 conductores alcoholizados de la vía pública. Los procedimientos se llevaron delante de manera coordinada con la Policía del Chubut y diferentes organismos.

Rawson y Playa Unión

En el despliegue en la capital provincial; los controles tuvieron lugar en los ingresos a la ciudad tanto sobre la Ruta Provincial Nº 7 como en la Ruta Nacional Nº 25 incluyendo los ingresos a Playa Unión.

Durante las tareas de prevención, se controlaron 2.038 vehículos, se realizaron 1.523 test de alcoholemia, hubo 10 casos positivos, se labraron 21 infracciones y se retuvo un automóvil.

Trelew y Gaiman

Los operativos se llevaron adelante en distintos puntos del casco urbano y en la periferia de la ciudad como así también en la Ruta Nacional Nº 3 tanto en el ingreso norte como en el acceso sur.

En total, se verificaron 1.207 vehículos, se efectuaron 805 test de alcoholemia en los que se detectaron a 9 conductores en estado de ebriedad. Asimismo, se registraron 17 infracciones a la Ley Nacional de Tránsito y se retuvieron dos rodados.

En Gaiman, se controlaron 150 vehículos, se llevaron a cabo 144 test de alcoholemia, se comprobaron 4 alcoholemias positivas, se efectuaron 7 infracciones y se retuvo un automóvil.

Comodoro Rivadavia y Rada Tilly

En Comodoro Rivadavia, se llevaron a cabo operativos en distintos puntos de la ciudad y la periferia en el marco de las tareas preventivas que se desarrollan en la región.

En total, se controlaron 3.301 vehículos, se realizaron 2.019 test de alcoholemia, se detectó a 21 conductores en estado de ebriedad, se labraron 71 infracciones y se retuvieron dos automóviles.

En Rada Tilly se controlaron 124 vehículos, se efectuaron 97 test de alcoholemia sin resultados positivos y se labró un acta de infracción.

Puerto Madryn

En Puerto Madryn se llevaron a cabo operativos en distintos puntos de la ciudad. En total, se controlaron 768 vehículos, se realizaron 120 test de alcoholemia, se detectó a 15 conductores en estado de ebriedad, se labraron 19 infracciones y se retuvieron 13 rodados.

Camarones

Se controlaron 11 vehículos y no se registraron casos positivos.

Comarca Andina

Las tareas de prevención tuvieron lugar sobre las rutas y accesos a Cholila, El Maitén, El Hoyo, Epuyén y Lago Puelo con un total de 951 vehículos verificados en diversos controles.

En estos operativos, se efectuaron 253 test de alcoholemia, se comprobaron 3 casos positivos, se labraron 12 infracciones y se retuvieron 2 automóviles.

Esquel y Trevelin

En Esquel, se controlaron 1.707 vehículos, se realizaron 1.707 test de alcoholemia, se comprobaron 7 casos positivos, se labraron 27 infracciones y se retuvieron 5 rodados.

En tanto en la localidad de Trevelin se controlaron 518 vehículos y se realizaron 518 test de alcoholemia detectando 3 positivos, se efectuaron 7 infracciones y se retuvieron 3 automóviles.

José de San Martín, Paso de Indios, Gobernador Costa, Río Pico y Tecka

En José de San Martín, se controlaron 415 vehículos y se labraron 7 infracciones.

En Paso de Indios, se controlaron 78 vehículos y no se generaron infracciones a la Ley Nacional de Tránsito.

En Gobernador Costa, se verificaron 81 vehículos y no se labraron 6 infracciones.

En Río Pico, se controlaron 326 vehículos, se realizaron 16 test de alcoholemia y se detectó un positivo y se elaboraron 2 infracciones.

En Tecka, se controlaron 660 rodados, se realizaron 98 test de alcoholemia, se detectó un positivo, se labraron 2 infracciones y se retuvo un automóvil.

R.G.