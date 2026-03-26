Concejo Deliberante de Esquel: este viernes se realiza la segunda sesión ordinaria del 2026

Este viernes 27 de marzo del 2026 se realizará la segunda sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante de Esquel. El encuentro será a las 9:30 hs, en el Salón Walter Cristiani del Melipal.

Algunos temas a tratar: la ratificación del convenio con el Instituto Provincial de la Vivienda, Desarrollo Urbano y la Municipalidad de la ciudad; ratificación de convenio con administración de Vialidad Provincial por mantenimiento del acceso a la Laguna La Zeta; entre otros.

R.G.