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26 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Concejo Deliberante de Esquel: este viernes se realiza la segunda sesión ordinaria del 2026

Será a partir de las 9:30 hs, en el Salón Walter Cristiani.
Por Redacción Red43

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Este viernes 27 de marzo del 2026 se realizará la segunda sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante de Esquel. El encuentro será a las 9:30 hs, en el Salón Walter Cristiani del Melipal. 

 

Algunos temas a tratar: la ratificación del convenio con el Instituto Provincial de la Vivienda, Desarrollo Urbano y la Municipalidad de la ciudad; ratificación de convenio con administración de Vialidad Provincial por mantenimiento del acceso a la Laguna La Zeta; entre otros. 

 

 

 

 

 

R.G.

 

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