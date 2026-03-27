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Por Redacción Red43

Escalona explicó el impacto local de la Ley de Glaciares y pidió preservar la memoria respecto al Golpe

El concejal de UxP recordó el Golpe Cívico Militar, el debate en Diputados de la Ley de Glaciares y el impacto local de estos hechos.
Por Redacción Red43

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El concejal Martín Escalona, expuso en la sesión del Concejo Deliberante del día de hoy viernes, respecto a las prioridades de ese espacio de debate, el impacto de las medidas nacionales a nivel local y de la memoria conmemorada el 23 y el 24 de marzo.

 

Como primer punto, marcó la preocupación por la crisis hídrica como una prioridad: “Preguntarnos sobre la publicidad que se le da al parque lineal de Barrio Luque, cuando tenemos un arroyo totalmente contaminado. Venimos hablando desde esta banca respecto de las prioridades a la hora de invertir”, y además recordó un reclamo expresado en otras sesiones: “respecto de la cercanía de algunos loteos, porque capaz había una prioridad en ese sentido”.

 


Además, marcó la importancia de recordar lo ocurrido en el Golpe: “ese proceso de reorganización nacional que avanzó contra los partidos políticos, contra los militantes políticos y fundamentalmente contra los trabajadores, que cumplió con su objetivo, porque reorganizó el país y fue la puerta de entrada al neoliberalismo, que después continuó Menem, Macri y ahora Milei, ese programa económico de dependencia de neocolonialismo”.

 


En ese sentido, recordó el pedido de cuidado, mantenimiento y respeto a los puntos en la ciudad que recuerdan esa historia.

 


Escalona remarcó la importancia del tratamiento a la modificación de la Ley de Glaciares y ambientes periglaciares: “Esta modificación a espaldas del pueblo, nuevamente en audiencias públicas como la de acá, va a modificar sustancialmente la realidad de nuestra ciudad, la realidad de nuestra provincia, los cursos de agua que nutren a las ciudades de nuestra provincia toman, inician su curso en la cordillera, o sea, Trelew, Comodoro, el valle Comodoro que es donde vienen la mayoría de los turistas, toman el agua de la cordillera y ni hablar de nuestra ciudad”. 

 


SL
 

 

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