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27 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Trabajadores del Casino rechazan la media indemnización

Tras reunirse con representantes del Casiino y de Lotería, reclaman sus salarios de marzo, la preservación de 50 puestos de trabajo y el 100% de indemnización, contrario a la propuesta de un 50% que les pidieron firmar el día de ayer.
Por Redacción Red43

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Trabajadores del Casino continúan a la espera de certezas sobre su situación, remarcando que todo lo difundido hasta el momento ha sido “de palabra” y es un método sistemático para quienes fueron trasladados allí tras el cierre de la sucursal en Trevelin hace 2 años.

 


Uno de los empleados que fue trasladado en su momento, recuerda que se les había prometido que “a los seis meses el Casino de Trevelin va a volver a abrir”, razón por la cual muchos continuaron viajando para cumplir con su puesto: “Es más, se promete y hay toda una situación legal, como una situación de muy buena voluntad de la empresa a que nosotros estemos trabajando hasta ese momento, lotería deja que cierre, porque no se puede cerrar el Casino así nomás. Es decir, lotería accede a eso, pero con un compromiso de volver a abrir”.

 


Con la falta de cumplimiento de ese acuerdo, llegaron los despidos y renuncias de quienes no podían viajar desde Trevelin o “por cuestiones de hijos chicos” y demás particularidades que se ponen sobre la mesa a dos años de lo ocurrido, con el nuevo cierre: “No hay nada de telegramas. Ahora, los que vinieron en representación de la empresa, vinieron a decir, accedan a esto y listo. Yo creo que pensaron que nosotros íbamos a decir que sí, con la situación económica que hay y los problemas que hay”.

 


En las reuniones, los representantes de la empresa dicen haber perdido la licencia, pero Lotería desmiente eso: “Ahí hay algo que nosotros desconocemos, tanto de lotería, del casino, y del supuesto casino que nosotros no sabemos que va a existir en algún lugar que tampoco sabemos. Nosotros no tenemos que estar en el medio de todo eso”.

 


Las declaraciones de representantes de Lotería dan motivo al pedido de recibir el 100% de la indemnización en caso del cierre definitivo: “Al estar vigente tienen que pagar el 100%. Nosotros estamos indignados, porque sabemos que nos corresponde, de cierta manera nos llevan a querer firmar algo que nosotros estamos en contra”.

 


La falta de precisiones alcanza a sus salarios de marzo: “cuando hablaron de la indemnización, nosotros preguntábamos, bueno, pero este mes trabajado, vamos a cobrar, y tanto vino el contador y la abogada, dijeron, no, eso no sabemos nada. Ustedes firmen, ustedes acepten”.

 


SL
 

 

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