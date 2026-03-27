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Viernes 27 de Marzo de 2026
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27 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Participación del Ministerio Público Fiscal del Chubut en el II Congreso Nacional de Justicia Restaurativa

Integrantes de la oficina única de Lago Puelo expusieron sobre la implementación de métodos alternativos de resolución de conflictos y el impacto positivo en la comunidad de la comarca andina. 
Por Redacción Red43

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Durante el II Congreso Nacional de Justicia Restaurativa, celebrado recientemente en la ciudad de Posadas, Misiones, representantes del Ministerio Público Fiscal del Chubut compartieron los avances y resultados del trabajo realizado en la oficina única de Lago Puelo. La comitiva estuvo integrada por el fiscal jefe Carlos Díaz Mayer y las funcionarias Cecilia Bagnato y de la unidad de solución de conflictos, quienes detallaron cómo se aplican estas prácticas en el noroeste de la provincia.

 

La presentación se centró en la experiencia acumulada desde la creación de la oficina en Lago Puelo, destacando que el enfoque restaurativo permite abordar los delitos desde una perspectiva que prioriza la reparación del daño y la participación de la víctima. En este sentido, los expositores explicaron que la justicia restaurativa busca soluciones que van más allá del castigo convencional, fomentando el diálogo y el compromiso de los involucrados para recomponer los lazos sociales afectados por el hecho delictivo.

 

"La justicia restaurativa no es solo una alternativa, es una forma de humanizar el proceso penal y dar respuestas reales a las víctimas", afirmaron los integrantes del equipo durante su intervención en el panel. También se hizo hincapié en que este modelo ha demostrado ser particularmente efectivo en comunidades pequeñas, donde la resolución pacífica de las controversias contribuye directamente a la paz social.

 

El congreso reunió a especialistas de todo el país y sirvió como un espacio de intercambio técnico donde Chubut fue reconocida por su labor pionera en la región. Los funcionarios de la provincia resaltaron que el éxito de estos programas depende de un equipo interdisciplinario que pueda acompañar tanto al victimario como a la víctima en el proceso de responsabilización y reparación.

 

"Logramos que el Ministerio Público Fiscal sea un puente para que las partes encuentren una salida constructiva al conflicto", señalaron los representantes de Lago Puelo ante el auditorio nacional. La participación en este evento reafirma el compromiso de la institución con la actualización constante y la búsqueda de mecanismos judiciales más eficientes y cercanos a la ciudadanía.

 

 

 

 

 

 

E.B.W. 

 

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