Colisión entre una camioneta y una moto en Esquel

27 de Marzo de 2026
policiales |
Una fuerte colisión entre una camioneta Renault Duster y una motocicleta se registró en la intersección de avenida Fontana y Almafuerte, en la ciudad de Esquel.
Tras el impacto, trabajó en el lugar personal de la Policía de la Provincia del Chubut, con intervención de la Seccional Primera, que realizó las actuaciones correspondientes y ordenó el tránsito en la zona. También se hizo presente una ambulancia.
Por el momento no trascendieron detalles sobre el estado de los involucrados y continúan las tareas en el lugar.
Desde las autoridades se solicitó a los conductores circular con precaución debido a la presencia de efectivos y posibles demoras en el tránsito.
R.G.
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