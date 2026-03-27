Colisión entre una camioneta y una moto en Esquel

Una fuerte colisión entre una camioneta Renault Duster y una motocicleta se registró en la intersección de avenida Fontana y Almafuerte, en la ciudad de Esquel.

Tras el impacto, trabajó en el lugar personal de la Policía de la Provincia del Chubut, con intervención de la Seccional Primera, que realizó las actuaciones correspondientes y ordenó el tránsito en la zona. También se hizo presente una ambulancia.

Por el momento no trascendieron detalles sobre el estado de los involucrados y continúan las tareas en el lugar.

Desde las autoridades se solicitó a los conductores circular con precaución debido a la presencia de efectivos y posibles demoras en el tránsito.

R.G.