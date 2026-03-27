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27 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Colisión entre una camioneta y una moto en Esquel

El siniestro ocurrió en la intersección de avenida Fontana y Almafuerte. Intervino personal policial y una ambulancia. Se solicita circular con precaución.
Por Redacción Red43

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Una fuerte colisión entre una camioneta Renault Duster y una motocicleta se registró en la intersección de avenida Fontana y Almafuerte, en la ciudad de Esquel.

 

Tras el impacto, trabajó en el lugar personal de la Policía de la Provincia del Chubut, con intervención de la Seccional Primera, que realizó las actuaciones correspondientes y ordenó el tránsito en la zona. También se hizo presente una ambulancia.

 

Por el momento no trascendieron detalles sobre el estado de los involucrados y continúan las tareas en el lugar.

 

Desde las autoridades se solicitó a los conductores circular con precaución debido a la presencia de efectivos y posibles demoras en el tránsito.

 

 

 

R.G.

 

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