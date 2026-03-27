10°
15° -2°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 27 de Marzo de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad
27 de Marzo de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Se negó a los estudios de ADN pero la justicia lo obligó a pagar la cuota alimentaria y a darle el apellido a una nena

Lo decidió un Juzgado de Familia de Comodoro Rivadavia. La menor nació de una relación extramatrimonial y en todo momento el hombre no quiso hacer la prueba genética. La sentencia se basó en testimonios. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Juzgado de Familia N°3 de Comodoro Rivadavia dictó sentencia definitiva en una causa de reclamación de filiación extramatrimonial, con la particularidad de que el demandado se había negado a realizarse exámenes de ADN.
De este modo, la resolución judicial aseguró el derecho a la identidad de una menor de edad, estableciendo legalmente el vínculo filial con el demandado, quien se había mostrado reticente durante las etapas previas del proceso.
La demanda se inició el 16 de agosto de 2024 en la ciudad de Comodoro Rivadavia. La madre de la niña, con el patrocinio de la Asesoría de Familia, recurrió a la justicia debido a que el progenitor no había reconocido voluntariamente la paternidad.
A pesar de haber sido notificado en reiteradas oportunidades para realizarse la prueba pericial de ADN, el hombre no compareció a las citas médicas programadas para los días 25 de septiembre y 16 de octubre de 2025.
Esta conducta renuente, sumada a los testimonios que confirmaban la relación afectiva entre las partes al momento de la concepción, permitió a la magistrada aplicar la presunción legal de paternidad que establece el Código Civil y Comercial de la Nación ante la negativa a someterse a los exámenes biológicos.
La sentencia declara la filiación extramatrimonial, ordenando que la niña mantenga su nombre actual pero adicionando el apellido paterno, y además dispuso una cuota alimentaria provisoria, la cual consistirá en el 20% de sus haberes mensuales como empleado, garantizando así el sustento económico inmediato de la menor.
Finalmente, se impusieron las costas del juicio al demandado y se ordenó la notificación al Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas para la actualización de la partida de nacimiento.

 

 

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Sin vuelta atrás: el Casino cierra sus puertas y ofrece pagar la mitad de las indemnizaciones
2
 "Somos gente laburadora que quiere seguir laburando”
3
 En 15 minutos se apagó la vida de Noelia, la joven que pidió la eutanasia “para dejar de sufrir”
4
 Taccetta sobre el Casino: “No teníamos ninguna notificación sobre una situación de crisis”
5
 Vuelco en Ruta Provincial 25: dos personas fueron asistidas y se encuentran bajo observación
1
 Colisión entre una camioneta y una moto en Esquel
2
 Se negó a los estudios de ADN pero la justicia lo obligó a pagar la cuota alimentaria y a darle el apellido a una nena
3
 El gobernador Torres anunció cambios en el gabinete: habrá nuevo ministro de Economía
4
 Del semillero de Esquel a Cortina d'Ampezzo: la experiencia de Emiliano Bossi en los Juegos Paralímpicos 2026
5
 Revés histórico en EE.UU.: anulan el fallo contra Argentina por la expropiación de YPF
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -