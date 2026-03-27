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Por Redacción Red43

El gobernador Torres anunció cambios en el gabinete: habrá nuevo ministro de Economía

Serán durante la segunda quincena de abril. Asumirá Gustavo Paz, actualmente en la municipalidad de Trelew. También habrá recambio en la subsecretaría de Asuntos Municipales.
Por Redacción Red43

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“Sí, se vienen cambios”, confirmó el gobernador Ignacio Torres este viernes ante la consulta de la prensa sobre nuevos movimientos en su gabinete. Aunque prefirió hacer reserva de los nombres adelantando que la renovación se dará durante la segunda semana del mes que viene. Se limitó a decir que Genero Pérez dejará la Subsecretaría de Asuntos Municipales.

 

“Más allá de Asuntos Municipales que seguramente va a ser en la segunda semana de abril, son varios cambios”, dijo Torres al confirmar una renovación en el equipo de Gobierno. Y agregó que “va a ser en la segunda semana de abril”, indicando además que “hay varios nombres” para Asuntos Municipales.

 

Aunque no lo hizo público, todo indica que una de las áreas a renovar será el Ministerio de Economía con la llegada del actual secretario de Hacienda de Trelew, Gustavo Paz, en reemplazo de Miguel Arnaudo que pasaría a cumplir otra función en el Gobierno.  

 

“Ahora tenemos que encarar un plan que es una reparación histórica para todos los contribuyentes de la provincia, un plan de infraestructura estratégico que excede incluso a una gestión. Es un plan integral a mediano plazo y necesitamos tener perfiles de funcionarios para distintas épocas”, argumentó el gobernador Torres.

 

No se descarta que pueda avanzarse con aquella idea no ejecutada de fusionar algunas áreas, quedando por ejemplo Infraestructura debajo de la órbita del Ministerio de Economía.

 

Fuente: Canal 12

 

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