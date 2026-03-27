El Concejo expresó su preocupación por el conflicto del Casino y pidió resguardar los puestos de trabajo

En la sesión ordinaria de este viernes, el Concejo Deliberante de Esquel aprobó por unanimidad una declaración en respaldo a los trabajadores del Casino, en medio del conflicto laboral que pone en riesgo cerca de 50 puestos de trabajo.

Según se informó en el recinto, “en el cuarto intermedio se consensuó un texto con algunas modificaciones que firmamos todos los concejales”, lo que permitió avanzar con el tratamiento sobre tablas del proyecto.

La iniciativa manifiesta “la preocupación por la situación laboral de los trabajadores, trabajadoras y sus familias dependientes de la empresa” y expresa “la necesidad de que se continúen arbitrando todas las medidas y alternativas posibles tendientes a resguardar las fuentes laborales afectadas”.

Al fundamentar su voto, la concejal Silvana Sánchez Albornoz remarcó el impacto social de la pérdida de empleo: “En estos dos años en Argentina hubieron más de 290.000 personas despedidas… pero cuando las personas que están siendo despedidas son los vecinos y vecinas de Esquel, la verdad es que duele muchísimo más”.

En ese sentido, advirtió sobre las consecuencias de los despidos: “Las consecuencias son horribles. Hay consecuencias económicas, pero también hay consecuencias físicas, psicológicas, sociales”.

Además, llamó a redoblar las gestiones: “Para mí no hay que rendirse, hay que instar a todas las autoridades competentes a que realmente realicen las gestiones necesarias, no para garantizar la indemnización al 100%, sino para garantizar y asegurar los puestos de trabajo de los 50 trabajadores y trabajadoras”.

Por su parte, el concejal Martín Escalona destacó “la rapidez con la que nos pusimos sobre esto… construyendo los consensos necesarios”.

Finalmente, el proyecto fue aprobado sin votos en contra. “Votada por unanimidad entonces, téngase por declaración”, se indicó, cerrando el tratamiento con el agradecimiento a los vecinos presentes.

R.G.