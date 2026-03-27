Arrúa Zieseniss: “Se trabaja con mucha responsabilidad dentro del Concejo Deliberante"

Durante la sesión ordinaria de este viernes, la concejal Liza Arrúa Zieseniss utilizó su hora de preferencia para responder a planteos de otros ediles, cuestionar lo que consideró información distorsionada y defender el trabajo que se realiza en el Concejo Deliberante.

“Creo que es parte de la información distorsionada que le llevan a la gente. Quiero remarcar esto porque estamos en un momento, por supuesto, crítico”, señaló, al referirse tanto al conflicto de los trabajadores del Casino como al contexto económico general. En ese sentido, advirtió: “Me preocupa un poco ese relato, nuevamente, mentiroso, porque tenemos que ser cuidadosos y no ser alarmistas y muy respetuosos al momento de exponer los temas”.

La edil rechazó que el temario de la sesión represente una crisis generalizada de la ciudad. “Esta sesión no representa eso”, afirmó, y explicó que muchos de los puntos tratados, como excepciones o condonaciones, “tienen que ver con derechos de los jubilados y personas con discapacidad”, por lo que pidió “ser un poco más detallistas al contar el trabajo que se viene llevando adelante”.

Arrúa Zieseniss también respondió a cuestionamientos sobre la falta de diálogo político. “No es que hay falta de diálogo político. Quizás es diferente el diálogo político y yo me alegro que sea así porque evidentemente en los últimos años no resultó”, sostuvo.

En otro tramo, cuestionó la ausencia de sectores de la oposición en instancias de participación como audiencias públicas: “A la que ninguno de los concejales de la oposición se presentó”, remarcó, y agregó que “ustedes son representantes de sectores sociales también” y deberían canalizar allí los planteos.

Sobre los temas sensibles que atraviesan la agenda, la concejal aseguró que existe preocupación en el oficialismo. “Nos preocupa mucho el sueldo de los docentes”, expresó, y remarcó que “no es un tema de hace dos años, nunca los docentes fueron reconocidos”.

En relación al conflicto del Casino, afirmó: “Nos preocupa, espero que podamos consensuar eso, porque sí realmente nos preocupa que casi 50 familias de Esquel se queden sin trabajo”.

Finalmente, defendió el rumbo de la gestión y planteó la necesidad de generar empleo genuino: “Creemos que Esquel va por el buen camino del desarrollo, nosotros necesitamos generar fuentes de empleo, por eso la insistencia con el Parque Industrial, por eso la insistencia con inversiones de privados, que creemos que es lo que va a generar empleo genuino dentro de la ciudad".

R.G.