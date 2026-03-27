Relanzan fondos para laboratorios de investigación criminal en todo el país

El Procurador General de Chubut, Jorge Luis Miquelarena, en su rol de presidente del Consejo Federal de Política Criminal, encabezó junto a sus pares de todo el país una reunión con el Ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques. El encuentro permitió destrabar el financiamiento para la investigación científica forense a través del sistema de adendas.

Este anuncio es central para los Ministerios Públicos Fiscales, ya que implica el retorno de fondos que estuvieron suspendidos durante años. Dichos recursos se destinan al sostenimiento de tecnología e insumos críticos para el esclarecimiento de delitos complejos mediante evidencia científica en los laboratorios de todo el país.

Durante la jornada, el ministro Mahiques solicitó el aporte técnico de los procuradores para avanzar en la reforma del Código Penal, buscando integrar la experiencia territorial de las fiscalías en el nuevo texto legal.

Posteriormente, se realizó la asamblea del Consejo de Procuradores donde se dio la bienvenida a nuevos integrantes, entre ellos Cecilia Goyeneche (Entre Ríos), y se realizó un balance financiero de la institución. También se rindió homenaje al Dr. Luis De La Rúa, ex Fiscal General de Santiago del Estero, con motivo de su jubilación.

Próximos encuentros



Los consejos definieron una hoja de ruta de capacitaciones para el resto del año:

Mendoza (agosto): Jornadas sobre Violencia de Género.

Rosario (octubre): Jornadas de Narcocriminalidad.

Mar del Plata (noviembre): Encuentro sobre Derecho Ambiental.

Esta agenda busca profundizar la especialización de los equipos de investigación en las problemáticas de mayor impacto social a nivel federal.







M.G