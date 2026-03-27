Reunión en El Bolsón para normativa minera en Río Negro

La Secretaría de Minería de Río Negro completó una serie de jornadas informativas y de trabajo en El Bolsón, destinadas a productores, titulares de canteras y transportistas de áridos. El objetivo central fue explicar el alcance de la nueva ley minera vigente desde 2024 y las herramientas de modernización, como la implementación de las guías digitales.

El Director de Fiscalización Minera, Federico Ferrer, precisó que en la localidad operan actualmente unos 26 productores vinculados a minerales de tercera categoría. "Tenemos muchas canteras y acopios registrados, algunos en trámite y otros ya utilizando las guías como corresponde", señaló el funcionario, destacando que la documentación legal es indispensable para el traslado de materiales en la región.

Por su parte, el director de Minería provincial, Gonzalo Adaime, realizó un balance positivo de los encuentros, aunque reconoció la existencia de explotaciones irregulares. En ese sentido, adelantó que el organismo trabajará en la reubicación de productores que se encuentren en zonas no habilitadas, buscando que toda la actividad se desarrolle dentro del marco legal.

"El trabajo en la zona está vinculado principalmente a la explotación de arena y ripio, pero también de otros recursos como la diatomita o la piedra laja", explicó Adaime. Asimismo, remarcó que se fortalecerán los controles en ruta mediante operativos conjuntos con fuerzas provinciales, nacionales y Gendarmería, afectando también al material que ingresa desde la provincia del Chubut.

Para facilitar los trámites de quienes tienen dificultades de conectividad en zonas rurales, la Secretaría recordó que mantiene operativas sus delegaciones en El Bolsón, Bariloche e Ingeniero Jacobacci. Allí, los productores pueden gestionar permisos, recibir asesoramiento técnico y acceder a la documentación exigible para evitar sanciones durante los controles viales.









M.G

