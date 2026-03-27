Impulsan un proyecto de ley para reducir el endeudamiento de las familias argentinas

La diputada nacional de Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz, presentó un proyecto de ley para crear el Programa de Desendeudamiento de las Familias Argentinas. La iniciativa surge como respuesta al incremento del sobreendeudamiento en los hogares, fenómeno traccionado por la pérdida del poder adquisitivo y la necesidad de financiar alimentos y servicios básicos.

El eje central de la propuesta es la creación de una línea de crédito directa del ANSES. Estos préstamos estarían destinados a jubilados, pensionados, trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y beneficiarios de programas sociales, permitiéndoles cancelar deudas previas contraídas con tarjetas de crédito, mutuales o cooperativas.

Tolosa Paz advirtió sobre el crecimiento de préstamos en sectores no financieros, como fintechs, cooperativas, mutuales y cadenas comerciales, que aplican tazas muy altas y condiciones desfavorables para los consumidores. El programa busca que las familias puedan reorganizar sus finanzas reemplazando deudas de alto costo por créditos con cuotas sostenibles.

"Es una forma de cuidar el bolsillo de las familias y, al mismo tiempo, fortalecer el sistema", señaló la legisladora, quien remarcó que la medida también representa una inversión rentable para el ANSES, cuidando el superávit del organismo previsional.

La iniciativa ingresa al Congreso en un contexto de debate sobre el rol del Estado frente al endeudamiento estructural. De avanzar la norma, se espera que funcione como un mecanismo de alivio financiero para millones de personas cuyo consumo y calidad de vida se ven afectados por la carga de intereses de los créditos informales y semi-formales.

El escenario en Chubut

En paralelo, y bajo la misma premisa de alivianar el bolsillo de los vecinos en un contexto regional, la diputada provincial Norma Arbilla (Frente Arriba Chubut) impulsó en la Legislatura un proyecto de ley que busca asistir a las familias endeudadas de la provincia.

La iniciativa de Arbilla propone la creación de un fondo provincial destinado específicamente a acompañar a quienes mantienen deudas con la tarjeta del Banco del Chubut. Al igual que en el proyecto nacional, se reconoce que muchas familias se han visto obligadas a recurrir al crédito para cubrir gastos básicos, generando un nivel de deuda difícil de sostener.



Días atrás, Red43 informó sobre dicho proyecto, leé la nota completa en acá:



https://www.red43.com.ar/nota/2026-3-23-11-30-43-proponen-crear-un-fondo-provincial-para-aliviar-deudas-con-la-tarjeta-del-banco-del-chubut















A continuación, el proyecto presentado por Tolosa Paz:





M.G



