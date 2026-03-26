Escuela 705: estudiantes de 6°4° impulsan una iniciativa solidaria en los baños

Un grupo de estudiantes de 6°4° de la Escuela N° 705 de nuestra ciudad llevó adelante una valiosa iniciativa que busca fortalecer los vínculos de empatía y cuidado mutuo dentro del ámbito escolar.

La propuesta consistió en intervenir los baños de la institución con frases alentadoras, diseñadas para brindar apoyo y motivación a sus pares en la cotidianeidad del aula. Además del componente estético y emocional, los alumnos sumaron una acción práctica y solidaria: la instalación de una cajita con toallas higiénicas a disposición de quien las necesite.

Desde la comunidad educativa de la 705 celebraron el compromiso y la sensibilidad de los jóvenes, destacando que este tipo de gestos hablan de una responsabilidad colectiva y un profundo respeto por el otro.

"Celebramos estas propuestas que hacen de la escuela un espacio más respetuoso, inclusivo y atento a las necesidades de todos y todas", expresaron desde la institución, resaltando que la iniciativa no solo cubre una necesidad material, sino que también promueve un ambiente de contención y acompañamiento entre los estudiantes.





M.G