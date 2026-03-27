Esquel busca renovar su maquinaria vial tras meses de dificultad en el mantenimiento de calles

El Secretario de Espacios Públicos, Juan Carlos Fonseca, brindó detalles sobre la compleja situación que atraviesa el parque automotor municipal y el plan de contingencia para el mantenimiento de las calles de tierra. Actualmente, las dos máquinas niveladoras del municipio se encuentran fuera de servicio por roturas graves.

"Una está hace cinco meses esperando repuestos y la otra sufrió la rotura del comando en enero", explicó Fonseca. Ante este escenario, la Municipalidad de Esquel se encuentra operando con maquinaria contratada para dar respuesta a los sectores con mayor demanda.

Pese a las limitaciones operativas, el funcionario detalló que se priorizaron los barrios de la zona alta y sectores de gran circulación. Durante las últimas semanas se realizaron trabajos en:

Valle Chico y Cañadón de Bórquez.

Villa Selén: con la apertura de cortafuegos.

Sector de Austin y Codirón: en los callejones de acceso sobre la Ruta 259.

Barrios Buenos Aires y Belgrano: donde se iniciaron tareas en la parte baja durante esta semana.

La solución definitiva depende de la compra de una nueva unidad. Fonseca señaló que el proceso de licitación se encuentra en etapa de evaluación, con ofertas que varían significativamente en precio y prestaciones: "Tenemos presupuestos que arrancan en los 180 millones y llegan a los 400 millones de pesos".

Debido a la variedad de marcas y modelos presentados, el municipio solicitó la colaboración técnica de Vialidad Provincial. El objetivo es contar con el asesoramiento de expertos para definir qué equipo ofrece la mejor relación costo-beneficio y confiabilidad técnica antes de concretar la inversión millonaria.







M.G