Cadena Nacional: las palabras de Javier Milei sobre el fallo de YPF

La Justicia de los Estados Unidos falló a favor del país en el marco de la causa por la expropiación de YPF. Ante la trascendencia de la noticia, el presidente Javier Milei encabezó este viernes una cadena nacional grabada en el Salón Blanco de la Casa Rosada para explicar los alcances de una sentencia que calificó como "histórica".



En un mensaje grabado de poco más de siete minutos, el presidente Javier Milei se dirigió al país en cadena nacional para celebrar lo que definió como una "sentencia histórica" en el juicio por la expropiación de YPF. El mandatario destacó que el fallo a favor de Argentina evita el pago de 18.000 millones de dólares, una suma que comparó con "el equivalente a 70 millones de jubilaciones mínimas".

Acompañado por Karina Milei, Manuel Adorni y los ministros Luis Caputo (Economía) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), el mandatario destacó que el fallo representa un alivio significativo para las arcas públicas.

Milei no dudó en señalar a los responsables de la demanda original: "Hablo de Cristina Fernández de Kirchner y del inefable Axel Kicillof". Según el Presidente, ambos sumieron al país en una "aventura suicida" que podría haber dejado al Estado fundido. "Tuvimos que venir a levantar los platos rotos de la arrogancia populista", afirmó, vinculando la expropiación de 2012 con la falta de inversiones, el aumento del riesgo país y el crecimiento de la pobreza en la última década.

El Presidente subrayó una premisa ética central de su gestión: "Expropiar está mal porque robar está mal". Según sus palabras, el fallo no solo es un alivio financiero, sino que devuelve a la Argentina al camino de la "seguridad jurídica", único garante —según su visión— de las inversiones estratégicas y el verdadero patriotismo.

Durante el mensaje, el referente libertario realizó un reconocimiento especial a su "cerebro jurídico", María Ibarzábal Murphy (Secretaria Legal y Técnica), al Procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, y a los ministros Luis Caputo y Pablo Quirno, entre otros funcionarios clave en la estrategia ante los tribunales norteamericanos.

Como corolario de la jornada, Milei anunció el envío al Congreso de un proyecto para modificar la Ley de Expropiaciones. El objetivo de la norma será evitar que "la política vuelva a costar otra década perdida" y garantizar que la propiedad privada no vuelva a ser puesta en tela de juicio en el país.

"Hoy tenemos una nación más rica, pero también más seria", concluyó el mandatario, cerrando con su habitual arenga: "Viva la patria".









M.G