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27 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Nuevo profesional en Esquel: Emmanuel Jourdan se recibió de Contador Público

Tras seis años de formación en la UNPSJB, el joven esquelense finalizó su carrera con un desempeño destacado. Familiares, amigos y docentes celebraron el logro que pone en valor la educación pública y gratuita en la región.
Por Redacción Red43

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En una jornada cargada de emoción, una familia de nuestra ciudad celebró la incorporación de un nuevo profesional. Emmanuel Jourdan se recibió de Contador Público en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, sede Esquel.

 

Luego de seis años de formación, atravesados por el esfuerzo, la constancia y el compromiso, Jourdan logró finalizar su carrera con un desempeño académico destacado. Este importante paso fue acompañado de cerca por su familia y amigos, quienes estuvieron presentes a lo largo de todo el proceso, así como por los profesores y compañeros que formaron parte de su trayectoria en las aulas.

 

Este logro vuelve a poner en valor el rol de la educación pública, gratuita y de calidad como motor de desarrollo y generadora de oportunidades genuinas en la región cordillerana. La graduación de Emmanuel no solo representa un éxito personal, sino que se presenta como un ejemplo de perseverancia para los estudiantes que hoy transitan su formación.

 

Desde su entorno destacaron que con dedicación, constancia y el acompañamiento necesario, los objetivos académicos se pueden alcanzar, fortaleciendo el capital profesional de la ciudad de Esquel.



M.G

 

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