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27 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Rugby Femenino: "Las Dogas" del Esquel Rugby Club serán anfitrionas del primer encuentro del 2026

Tras una intensa pretemporada, el equipo de "Las Dogas" será anfitrión este domingo ante clubes de Bariloche, El Bolsón y Puelo. El debut será ante Jabalíes y desde el club invitan a toda la comunidad a alentar.
Por Redacción Red43

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El rugby femenino tendrá una cita importante este domingo en la cancha del Esquel Rugby Club (ERC). El equipo local, conocido como "Las Dogas", será el anfitrión de un encuentro regional que contará con la participación de delegaciones de Bariloche, El Bolsón y Lago Puelo.

 

Después de una pretemporada que arrancó a mediados de enero, las jugadoras destacaron la importancia de volver a competir en su propia cancha. "Estamos muy felices y emocionadas porque después de un largo periodo de entrenamiento volvemos a jugar, y es muy especial que el primer partido sea acá en casa", comentaron Sara y Maida, integrantes del plantel.

 

El encuentro arrancara a las 13:00 hs y el primer partido de la jornada será el de las las locales enfrentándose a Jabalíes, de El Bolsón. Desde el Esquel Rugby Club convocaron a los vecinos y seguidores del deporte a acercarse al predio para acompañar al equipo y conocer más sobre la disciplina. "Quien quiera venir a ver, participar o hacernos hinchada, es bienvenido", señalaron las protagonistas.

 

 

Entrenamientos y convocatoria abierta

Más allá del evento del domingo, "Las Dogas" mantienen abierta la invitación para todas las mujeres que quieran empezar a practicar rugby. El equipo entrena los lunes, miércoles y viernes de 14:30 a 16:30 horas en el club.

 

Respecto a los miedos que a veces genera un deporte de contacto, Maida fue directa: "Quizás da un poco de miedo al principio, pero una vez que te metés y lo probás, ya es un viaje bello". La propuesta busca seguir fortaleciendo el rugby femenino en Esquel, sumando jugadoras a una comunidad que crece año tras año.



M.G
 

 

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