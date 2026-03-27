Diez años educando: el Jardín 4401 celebró su aniversario con un desfile comunitario

El Jardín de Infantes N° 4401 celebró este viernes sus 10 años de trayectoria con una jornada cargada de emoción y participación comunitaria. Si bien la fecha exacta del aniversario fue el pasado 26 de febrero, la comunidad educativa organizó el festejo oficial para este 27 de marzo para compartirlo con los vecinos y las familias.

La celebración comenzó con un acto formal que contó con la destacada participación de la Banda del Ejército, brindando el marco solemne a la primera década de la institución.



Tras la ceremonia, los festejos se trasladaron a las calles del barrio. Con el apoyo de personal de Tránsito, docentes, alumnos y familias realizaron un recorrido para vincular los dos sectores donde funciona el jardín: la sede de la Escuela 205 y la salita de la Escuela 76.

"Tenemos que agradecer que la comunidad educativa siempre nos acompaña. Es mucho trabajo con muchas familias y ahora le damos el broche de oro con este festejo", señalaron referentes del Jardín 4401 durante la caminata, que tuvo como objetivo "abrazar" simbólicamente ambos espacios educativos.

El evento reafirmó el fuerte vínculo del jardín con su entorno, consolidando diez años de compromiso con la educación inicial en la ciudad.





M.G