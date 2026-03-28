Fiebre juvenil por la llegada de BTS a Argentina

BTS llega en octubre a la Argentina, la boy band surcoreana confirmó un nuevo álbum para el mes de marzo y anunció una gira mundial que tomó por sorpresa a los fanáticos y fanáticas.

Big Hit Music, el sello discográfico surcoreano que gestiona al grupo BTS confirmó en un posteo, compartido en redes sociales, el tour mundial de la banda con un afiche y las firmas de sus integrantes: Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook.

"Nos emociona compartir algunos detalles sobre el lanzamiento del quinto álbum de BTS y el inicio de su gira mundial", expresaron desde Big Hit Music, y añadieron que el nuevo álbum "tiene un significado especial, ya que marca el primer lanzamiento del grupo en tres años y nueve meses, y también indica el rumbo que tomará el grupo en el futuro.Lleno de la música más auténtica de BTS, el álbum es su sincera forma de agradecer a ARMY, quienes han estado ahí todo este tiempo".

BTS se presentará los próximos 23 y 24 de octubre en el Estadio Único de La Plata, Buenos Aires.

De acuerdo al esquema difundido junto al mapa del estadio, los precios son los siguientes:



Cabecera Norte y Sur: $225.000 + cargo por servicio

Campo: $350.000 + cargo por servicio

Platea A y B: $390.000 + cargo por servicio

Platea Preferencial A y B: $425.000 + cargo por servicio



Estos valores se alinean con las estimaciones previas del mercado, donde se anticipaba que los tickets para BTS podrían ubicarse en rangos similares o superiores a los grandes shows internacionales recientes en el país.



Cómo será la venta



La venta de entradas se realizará a través de AllAccess en dos etapas:

Preventa Army Membership: desde el 7 de abril a las 10:00

Venta general: desde el 10 de abril a las 10:00



Como es habitual en este tipo de eventos, se espera una altísima demanda, especialmente por tratarse de la primera visita del grupo al país tras su regreso a los escenarios luego de casi cuatro años. El regreso de BTS no solo marca un hito para el fandom argentino, sino también para la industria del entretenimiento local. Con un formato de escenario 360° y una producción de escala internacional, el espectáculo apunta a convertirse en uno de los más impactantes de 2026.