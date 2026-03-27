Seguridad en la montaña: La Hoya ya tiene sus propios polvorines autorizados

El Centro de Actividades de Montaña La Hoya avanzó con una obra fundamental en su infraestructura de seguridad al concretar la habilitación de sus propios polvorines (Tipo A y Tipo B). Esta inversión estratégica permite, por primera vez en la historia del cerro, realizar el Plan de Intervención de Desencadenamiento de Avalanchas (P.I.D.A.) con materiales almacenados directamente en el predio.

La nueva infraestructura se encuentra ubicada en la cota 1.700, detrás del sector del Plateau. Las instalaciones fueron diseñadas bajo los estrictos estándares de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), permitiendo el acopio separado y seguro de explosivos y detonadores.

Mayor rapidez en la prevención



El protocolo P.I.D.A. es fundamental para la operatividad del centro de esquí, ya que permite a los socorristas provocar avalanchas controladas en zonas de riesgo antes de que el público acceda a las pistas. Al contar con los materiales en el lugar, se eliminan tiempos logísticos externos, permitiendo una respuesta inmediata ante nevadas intensas.

Marco legal y responsabilidad



Desde la concesión destacaron que el proceso de autorización ante la ANMAC fue muy riguroso, asegurando que tanto la construcción como el manejo de los explosivos de uso civil cumplan con el marco legal más estricto de Argentina.

Con esta incorporación, La Hoya se posiciona como uno de los centros de esquí con mayor capacidad operativa de la Patagonia para la gestión preventiva de riesgos, elevando los estándares de seguridad para la comunidad de esquiadores y el personal de montaña.







M.G