16°
16°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Domingo 29 de Marzo de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad #Esquel
29 de Marzo de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Esquel se suma a la concientización sobre el autismo con un encuentro inclusivo en la Plaza del Cielo

La actividad se realizará el 2 de abril y busca reunir a familias en un espacio adaptado, promoviendo la inclusión y el respeto por la diversidad.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En el marco del Día Mundial de Concientización sobre el Autismo, la Asociación de Autismo de Esquel convoca a la comunidad a participar de una jornada especial que tendrá lugar este jueves 2 de abril en la Plaza del Cielo.

 

La iniciativa apunta a reunir a más de 140 familias que forman parte de la organización en la ciudad y la región, en un espacio que fue inaugurado recientemente como la primera plaza del país diseñada para personas con diversidad funcional.

 

 

 

Desde la asociación explicaron que el objetivo es generar un momento de encuentro en un entorno que contemple las necesidades sensoriales de quienes están dentro del espectro autista. Por eso, se sostendrán las condiciones de ambiente amigable que caracterizan al lugar, como la disminución de ruidos, la ausencia de música fuerte y una dinámica que evita la concentración masiva de personas.

 

El evento se presenta como una oportunidad para fortalecer vínculos comunitarios y visibilizar la importancia de contar con espacios públicos inclusivos y adaptados en la región.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Conmoción en Tecka por la muerte de un hombre
2
 Esquel podría recibir una importante inversión hotelera internacional
3
 Omar Antonio González QEPD
4
 Fatal accidente náutico en Epuyén: un muerto tras el vuelco de dos veleros
5
 Héctor Gonda: elegir el sur, una y otra vez
1
 Vuelco de veleros en Lago Epuyén: investigan el rol del viento en la tragedia
2
 Esquel conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas
3
 Provincia fortalece los servicios públicos de Puerto Pirámides, Lago Puelo y El Hoyo con nuevo equipamiento
4
 Invitan en Esquel al taller “Cuidados Invisibilizados” con entrada gratuita
5
 Definen en semanas el futuro judicial de Agostina Páez en Brasil
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -