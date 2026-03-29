Esquel se suma a la concientización sobre el autismo con un encuentro inclusivo en la Plaza del Cielo

En el marco del Día Mundial de Concientización sobre el Autismo, la Asociación de Autismo de Esquel convoca a la comunidad a participar de una jornada especial que tendrá lugar este jueves 2 de abril en la Plaza del Cielo.

La iniciativa apunta a reunir a más de 140 familias que forman parte de la organización en la ciudad y la región, en un espacio que fue inaugurado recientemente como la primera plaza del país diseñada para personas con diversidad funcional.

Desde la asociación explicaron que el objetivo es generar un momento de encuentro en un entorno que contemple las necesidades sensoriales de quienes están dentro del espectro autista. Por eso, se sostendrán las condiciones de ambiente amigable que caracterizan al lugar, como la disminución de ruidos, la ausencia de música fuerte y una dinámica que evita la concentración masiva de personas.

El evento se presenta como una oportunidad para fortalecer vínculos comunitarios y visibilizar la importancia de contar con espacios públicos inclusivos y adaptados en la región.

R.G.