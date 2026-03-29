Provincia finalizará la Comisaría del kilómetro 8 de Comodoro

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, se reunió en Comodoro Rivadavia con integrantes de la asociación vecinal del barrio Don Bosco y confirmó la reactivación de la obra de la Comisaría del kilómetro 8, solicitada por los vecinos de la zona en 2008 y paralizada durante años.

Participaron del encuentro el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz; el secretario de Infraestructura, Energía y Planificación, Hernán Tórtola; el secretario de Vinculación Ciudadana, Guillermo Almirón; concejales y autoridades vecinales y vecinos de los barrios Don Bosco, Restinga Alí, Fontana y Standard Norte.

La obra será finalizada por la Provincia, y permitirá contar con un nuevo edificio policial de casi 600 m², destinado a reforzar la seguridad y la capacidad operativa en la zona norte de la ciudad.

Respuesta a un reclamo histórico

Al respecto, Torres sostuvo que “esta es una obra que los vecinos vienen reclamando hace años y que fue abandonada durante mucho tiempo”, y remarcó que la nueva comisaría “va a fortalecer la prevención y la presencia policial en cuatro barrios de Comodoro Rivadavia”.

En relación al encuentro con los vecinalistas, el mandatario señaló: “Vinimos, escuchamos y tomamos la decisión de avanzar con soluciones concretas”, y agregó que “en un contexto donde cada recurso cuenta, decidimos priorizar una obra que es fundamental para la comunidad”.

Asimismo, afirmó que “tomamos la decisión de terminar un proyecto que durante años quedó inconcluso, y que hoy vuelve a ponerse en marcha para dar respuestas a las demandas de los vecinos”.

Características de la obra

El proyecto “Construcción Comisaría en Kilómetro 8 – barrio Don Bosco” se desarrolla sobre un terreno ubicado entre la avenida Alejandro Maíz y la calle Guillermo Larreguy.

El edificio contará con un sector administrativo y un área de detención transitoria con acceso independiente, además de espacios destinados a guardia, atención al público, oficinas operativas y áreas específicas para el personal policial.

R.G.