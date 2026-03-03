Eclipse lunar total: El espectáculo de la "Luna de Sangre" llega este martes

El cielo se prepara para recibir un espectáculo visual único: un eclipse lunar total. Este fenómeno, que ocurre cuando la Tierra se interpone exactamente entre el Sol y la Luna, teñirá al satélite natural de un característico tono rojizo, dando lugar a la popularmente llamada “Luna de Sangre”.

¿Por qué se tiñe de rojo?

A diferencia de los eclipses solares, en los lunares la Luna no desaparece por completo. La atmósfera de la Tierra actúa como un lente que desvía la luz solar: mientras dispersa los tonos azules, deja pasar las longitudes de onda rojas y naranjas. Estas se proyectan sobre la superficie lunar, creando ese resplandor cobrizo cuya intensidad varía según las condiciones de polvo y nubosidad en nuestra atmósfera.

Horarios y visibilidad en Argentina

Según los datos del Servicio de Hidrografía Naval (SHN), los horarios globales del evento (expresados en Tiempo Universal Coordinado - UT) son los siguientes:

Inicio del eclipse: 09:49 UT

Fase total (Luna de Sangre): Entre las 11:04 UT y las 12:03 UT

Finalización del evento: 13:17 UT

En Argentina, la visibilidad será difícil. Debido a que gran parte del fenómeno ocurrirá durante el día en nuestro huso horario, el sol ya habrá salido en casi todo el territorio. Expertos del Planetario Galileo Galilei advirtieron que solo podrá apreciarse de forma marginal y parcial en la franja oeste del país (provincias cordilleranas), muy temprano antes del amanecer y a muy baja altura sobre el horizonte.

Regiones como Buenos Aires, el centro del país y la Mesopotamia no tendrán la oportunidad de presenciar este evento directamente en el cielo, ya que la Luna se ocultará antes de que comience la fase total.

Cobertura digital

Para quienes se encuentren en zonas donde no será visible, diversos organismos especializados y agencias espaciales como la NASA realizarán transmisiones en directo. Esto permitirá a los interesados seguir el desarrollo del eclipse y el cambio de color de la Luna en tiempo real a través de sus plataformas digitales y canales oficiales.