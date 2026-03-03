El Aeropuerto de Trelew inaugura una sala sensorial pionera para pasajeros neurodivergentes

En un paso decisivo hacia la inclusión y la accesibilidad en el transporte aéreo, el Aeropuerto Internacional “Almirante Marcos A. Zar” inauguró hoy una sala sensorial diseñada para brindar calma y bienestar a pasajeros con Trastorno del Espectro Autista (TEA), hipersensibilidad sensorial u otras condiciones del procesamiento sensorial.

Ubicada estratégicamente en el sector de Check-in de la terminal, la sala ofrece un entorno regulado con iluminación tenue, equipamiento especializado y estímulos controlados. El objetivo principal es reducir la ansiedad que el entorno aeroportuario suele generar en personas neurodivergentes antes del proceso de embarque.

Esta iniciativa forma parte del nuevo programa “London Accesible”, el sello bajo el cual London Supply Group —empresa argentina concesionaria de la terminal— unificará todas sus acciones de accesibilidad en sus aeropuertos, Duty Free Shops y diversas unidades de negocio que opera a lo largo y ancho del país.

“Estamos trabajando para que todas nuestras instalaciones sean espacios cada vez más inclusivos, generando una experiencia de viaje que vele por el bienestar y la comodidad de todas las personas”, destacó María Taratuty, directora de Sostenibilidad y Comunicación Estratégica de London Supply Group.





Alianza local y alcance regional

Para la puesta en marcha de este espacio, la firma contó con el asesoramiento y la capacitación de la Fundación Ángeles de Cristal, una organización local dedicada a mejorar la calidad de vida de personas con TEA y sus familias. La inauguración contó con la presencia de autoridades de la Municipalidad de Trelew, representantes de la ONG, la comunidad chubutense y la empresa concesionaria.

Este modelo de atención inclusiva no se limitará a Trelew; la compañía confirmó que el programa se replicará próximamente en los aeropuertos internacionales que opera en Ushuaia y El Calafate, consolidando una red de asistencia especializada en la región patagónica.





Guía de uso: cómo acceder a la Sala Sensorial

Para garantizar una experiencia ágil y sin contratiempos, el aeropuerto recomienda avisar previamente al personal de la terminal o de la aerolínea.

Una vez identificada la necesidad, el personal facilitará el uso del espacio y ofrecerá una credencial con cordón de girasoles —símbolo internacional de discapacidades no visibles— para asegurar una atención prioritaria durante la estadía en la terminal.

El pasajero y su acompañante podrán permanecer en la sala hasta la partida. Luego, contarán con acceso prioritario en el puesto de control de la PSA, minimizando los tiempos de espera antes de ingresar al sector de salidas.

Este avance se suma a otras mejoras recientes en la terminal de Trelew, como la habilitación de un nuevo lactario en sala de embarque, reafirmando el compromiso del aeropuerto con la comodidad de todas las familias.

Taratuty celebró estas iniciativas y concluyó: “Hoy Trelew da un ejemplo. Y nosotros desde London Supply reafirmamos algo que guía cada una de nuestras decisiones: el desarrollo solo tiene sentido cuando incluye".