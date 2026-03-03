El Gobierno desmiente pedido de renuncia a Villarruel pero le exige "alineamiento total"

Lo que comenzó como un distanciamiento frío se transformó en una guerra abierta. Tras los mensajes nocturnos de la vicepresidenta Victoria Villarruel en redes sociales, donde afirmó que el Ejecutivo busca su dimisión, la Casa Rosada salió a desmentir tal intención, aunque redobló las críticas por su falta de compromiso con la agenda libertaria en la Cámara Alta.

"Que haga su trabajo"

Desde el entorno más íntimo del Presidente son tajantes: consideran que Villarruel no defiende los intereses del Gobierno en el Senado. "Lo único que queremos es que haga su trabajo. Empujar y defender la agenda del Gobierno. Para eso la votaron y no lo hace", sentenciaron fuentes oficiales.

La tensión se disparó luego de que el diputado Luis Petri afirmara que Milei, durante su discurso de apertura de sesiones ordinarias, aludió a una "Vicepresidenta que no estuvo a la altura" al hablar de quienes deseaban el Sillón de Rivadavia. Villarruel no tardó en responder vía X (antes Twitter): “Quieren mi renuncia, pero no se les va a dar. Hasta el 10 de diciembre ocupo con honestidad mi cargo”.

El origen del quiebre y los nombres para el futuro

En el corazón del oficialismo sitúan el origen del conflicto en diciembre de 2023. Acusan a la Vicepresidenta de haber negociado cargos en ministerios que originalmente se le habían prometido (como Defensa), y de mantener una actitud "antiliberal" y "peronista" en su búsqueda de poder. Sus fotos recientes con gobernadores opositores, como el riojano Ricardo Quintela, profundizaron el malestar.

Ante este panorama, el "triángulo de hierro" ya baraja nombres para acompañar a Milei en un eventual proyecto de reelección, buscando un perfil de "pureza libertaria":

Manuel Adorni: Actual Jefe de Gabinete y hombre de confianza total de los hermanos Milei.

Patricia Bullrich: Titular del bloque libertario en el Senado, aunque genera resistencias en algunos sectores del espacio.

Sin salida anticipada

Pese al fuego cruzado y a la marginación política que sufre la Vicepresidenta, en el Gobierno descartan promover su salida formal antes de tiempo para evitar una crisis institucional mayor. Sin embargo, el pedido de alineamiento es absoluto: la Casa Rosada espera que Villarruel deje de "buscar fama" y se convierta en la terminal legislativa que el Ejecutivo necesita.