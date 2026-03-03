Torres impulsó la modernización fiscal junto a jefes comunales de Chubut

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó junto al titular de la Agencia de Recaudación provincial (ARECH), Pablo Asnaghi, un encuentro con jefes comunales de distintas localidades, con el objetivo de fortalecer los procesos internos en materia de administración de recursos y cobro de impuestos y tasas, en el marco del pacto fiscal y el ordenamiento integral de las cuentas públicas que impulsa la Provincia.

La reunión se realizó en la Sala de Situación de la Casa de Gobierno y contó con la participación de los jefes comunales Marcelo Aranda (Gastre); Micaela Bilbao (Lago Blanco); Pedro Huisca (Gan Gan); Pedro Goyeneche (Lagunita Salada); Sergio Bowman (Las Plumas); Pablo Castro (Telsen); Alberto Sosas (Carrenleufú); Rafael Morales (Aldea Apeleg); Fátima Avilés (Atilio Viglione); y las viceintendentas de Cushamen, Viviana Alejandra Villa Abrille; y de Cerro Centinela, Rosa Emiliana Gibbon. También estuvieron presentes la secretaria general de Gobierno, Macarena Acuipil; la secretaria Coordinadora de Gabinete, Jennifer Contardi; y el subsecretario de Asuntos Municipales, Genaro Pérez; el subdirector de la Agencia, Guillermo Williams y la Coordinadora, Gabriela Valdechi.

Desarrollo, orden y competitividad

Al respecto, Torres explicó que “a través de la Agencia de Recaudación estamos generando un espacio de colaboración permanente con los municipios y comunas rurales, aplicando más y mejor tecnología para optimizar los mecanismos internos de administración y recaudación”. En ese sentido, remarcó que el trabajo se inscribe dentro del pacto fiscal provincial, orientado a garantizar equilibrio, previsibilidad y una gestión más eficiente en todos los niveles del Estado.

“El ordenamiento de las cuentas no es un fin en sí mismo, sino la base para generar desarrollo y mejorar la competitividad de cada localidad”, sostuvo el mandatario, asegurando que el objetivo es que cada administración pueda gestionar sus recursos con mayor transparencia, reducir la informalidad, simplificar trámites y brindar mejores servicios a los vecinos.

Torres precisó que el encuentro marca “el inicio de un intercambio permanente entre la Agencia y cada comuna, para brindar soporte técnico, evacuar consultas jurídico-administrativas y acompañar el proceso de modernización”, y ratificó que la Provincia continuará impulsando una agenda conjunta que permita consolidar un Estado más ágil, eficiente y sustentable.

Por su parte, Asnaghi señaló que “estos espacios permiten fortalecer los procesos internos de registración y cobro de tasas, patentes y otros tributos locales”, y destacó que “una gestión moderna y competitiva requiere herramientas tecnológicas acordes a los desafíos actuales y reglas claras en materia fiscal”.